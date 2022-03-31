ABC продлил сериалы «Новичок» и «Хороший доктор»

Телеканал ABC одобрил производство пятого сезона сериала «Новичок» (The Rookie) и шестого сезона «Хорошего доктора» (The Good Doctor). Об этом сообщил портал Variety.

«Новичок» рассказывает о сорокалетнем мужчине, который решает поступить на службу в полицию, несмотря на то, что остальные новобранцы намного моложе его. Главную роль в сериале исполнил Нэйтан Филлион, известный по «Светлячку» и «Каслу». Сериал получил оценку 8,1 балла из 10 на IMDb и «Кинопоиске».