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1 час назад

ABC продлил сериалы «Новичок» и «Хороший доктор»

CyberSport.ruCyberSport.ru

Телеканал ABC одобрил производство пятого сезона сериала «Новичок» (The Rookie) и шестого сезона «Хорошего доктора» (The Good Doctor). Об этом сообщил портал Variety.

ABC продлил сериалы «Новичок» и «Хороший доктор»
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

«Новичок» рассказывает о сорокалетнем мужчине, который решает поступить на службу в полицию, несмотря на то, что остальные новобранцы намного моложе его. Главную роль в сериале исполнил Нэйтан Филлион, известный по «Светлячку» и «Каслу». Сериал получил оценку 8,1 балла из 10 на IMDb и «Кинопоиске».

«Хороший доктор» — ремейк одноимённого корейского сериала. Сюжет строится вокруг талантливого молодого хирурга. Он обладает невероятной памятью и гениальными способностями в медицине, однако с точки зрения личности находится на уровне десятилетнего ребёнка. Сериал получил оценку 8,2 балла из 10 на IMDb и 8 из 10 на «Кинопоиске».

Сериалы,Новичок,Касл,Хороший доктор,
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