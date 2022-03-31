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1 час назад

Стартовали съемки третьего сезона «Ведьмака»

Катерина Саломе

Стало известно о старте съемочного процесса третьего сезона «Ведьмака», главную роль в котором снова исполнит Генри Кавилл. Работа над кинолентой проходит в Словении.

Стартовали съемки третьего сезона «Ведьмака»
Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»Кадр из сериала «Ведьмак»

По словам авторов, потребуется около шести месяцев только на съемки нового сезона. По предварительным подсчетам, уже в августе начнется этап постпроизводства. Так что выход третьей части «Ведьмака» состоится не раньше весны следующего года.

Тем временем шоураннер сериала Лорен Шмидт-Хиссрих заявила, что третий сезон станет самым масштабным из трех. Он будет основан на ее любимой книге цикла — «Час презрения».

Читайте также про невероятное перевоплощение актрисы в монстра и «Ведьмака».

Сериалы,Генри Кавилл,
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