"Первая леди" и "Жизнь матрешки": громкие сериалы апреля

В апреле любителей сериалов ждут истории трех первых леди США, продолжение "Жизни матрешки", Уотергейтский скандал и еще многое другие. Читайте в материале "Рамблера" о самых громких премьерах месяца.
В основу сериала лег одноименный роман Мика Херрона. Главный герой, роль которого исполнил Гари Олдман, возглавляет довольно непопулярный отдел британской разведки. В нем собраны все когда-то провинившиеся агенты. Но отделу дают второй шанс, чтобы доказать свою профпригодность. Премьера сериала запланирована на первое апреля.
По сюжету, герой Энселя Элгорта Джейк Адельштейн приезжает в Японию, чтобы стать криминальным репортером крупнейшей газеты страны на английском языке. Журналист освещает темные стороны Японии, что в итоге приводит его к встрече с самим боссом якудзы. Премьера сериала запланирована на седьмое апреля.
Зрителей сериала ждет несколько историй, которые раскроют глаза на то, каково быть женщиной в современном мире. В основу проекта лег одноименный сборник рассказов ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман, Файвел Стюарт, Брендон Дэвис и многие другие. Премьера запланирована на 15 апреля.
Биографический сериал расскажет о влиянии трех первых леди, Бетти Форд, Элеоноры Рузвельт и Мишель Обамы, на работу Белого дома, а также об их личной и политической жизни. Главные роли в проекте исполнили Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон. Премьера запланирована на 17 апреля.
Долгожданное продолжение сериала о девушке Наде, которая оказалась во временной петле после смерти в свой 36-й день рождения. Сюжет будущих серий пока не раскрывается, однако известно, что герои продолжат свои перемещения во времени. Премьера второго сезона состоится 21 апреля.
Сериал расскажет историю Уотергейтского скандала, который в результате привел к отставке президента Ричарда Никсона в 1973 году. Именно супруга генерального прокурора США Джона Митчелла, Марта, разрушила его карьеру. Главные роли исполнили Джулия Робертс и Шон Пенн. Премьера сериала запланирована на 24 апреля.