"Первая леди" и "Жизнь матрешки": громкие сериалы апреля

В апреле любителей сериалов ждут истории трех первых леди США, продолжение "Жизни матрешки", Уотергейтский скандал и еще многое другие. Читайте в материале "Рамблера" о самых громких премьерах месяца.

Фото: Кадр из сериала "Жизнь матрешки" Кадр из сериала "Жизнь матрешки"

Медленные лошади

Кадр из сериала "Медленные лошади"

В основу сериала лег одноименный роман Мика Херрона. Главный герой, роль которого исполнил Гари Олдман, возглавляет довольно непопулярный отдел британской разведки. В нем собраны все когда-то провинившиеся агенты. Но отделу дают второй шанс, чтобы доказать свою профпригодность. Премьера сериала запланирована на первое апреля.

Полиция Токио

Кадр из сериала "Полиция Токио"

По сюжету, герой Энселя Элгорта Джейк Адельштейн приезжает в Японию, чтобы стать криминальным репортером крупнейшей газеты страны на английском языке. Журналист освещает темные стороны Японии, что в итоге приводит его к встрече с самим боссом якудзы. Премьера сериала запланирована на седьмое апреля.

Пронзительно громко

Кадр из сериала "Пронзительно громко"

Зрителей сериала ждет несколько историй, которые раскроют глаза на то, каково быть женщиной в современном мире. В основу проекта лег одноименный сборник рассказов ирландской писательницы Сесилии Ахерн. Главные роли в сериале исполнили Николь Кидман, Файвел Стюарт, Брендон Дэвис и многие другие. Премьера запланирована на 15 апреля.

Первая леди

Кадр из сериала "Первая леди"

Биографический сериал расскажет о влиянии трех первых леди, Бетти Форд, Элеоноры Рузвельт и Мишель Обамы, на работу Белого дома, а также об их личной и политической жизни. Главные роли в проекте исполнили Виола Дэвис, Мишель Пфайффер и Джиллиан Андерсон. Премьера запланирована на 17 апреля.

Жизнь матрешки

Кадр из сериала "Жизнь матрешки"

Долгожданное продолжение сериала о девушке Наде, которая оказалась во временной петле после смерти в свой 36-й день рождения. Сюжет будущих серий пока не раскрывается, однако известно, что герои продолжат свои перемещения во времени. Премьера второго сезона состоится 21 апреля.

Газлит

Кадр из сериала "Газлит"