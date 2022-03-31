На экраны выйдет приквел сериала «Игра престолов»

Сюжет истории повествует о расцвете и падении клана Таргариенов, предков одной из главных героинь «Игры престолов» Дейенерис. Известно, что в сезоне будет 10 серий, а в главных ролях сериала заявлены Мэтт Смит, Стив Туссен, Рис Иванс, Падди Консидайн и другие.