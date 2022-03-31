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1 час назад

На экраны выйдет приквел сериала «Игра престолов»

Родной город

Премьера сериала «Дом дракона» ожидается 21 августа.

На экраны выйдет приквел сериала «Игра престолов»
Фото:  ИД «Волгоградская правда» / архив. ИД «Волгоградская правда» / архив.

Объявлена дата первого показа сериала «Дом дракона», приквела к известному сериалу «Игра престолов». Выпуск первой серии, снятой по книге Д. Мартина «Пламя и кровь», ожидается 21 августа.

Сюжет истории повествует о расцвете и падении клана Таргариенов, предков одной из главных героинь «Игры престолов» Дейенерис. Известно, что в сезоне будет 10 серий, а в главных ролях сериала заявлены Мэтт Смит, Стив Туссен, Рис Иванс, Падди Консидайн и другие.

Сценарий грядущего сериала написал сам писатель Джордж Мартин совместно с Райаном Кондалом и Мигелем Сапочником.

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,Мэтт Смит,Джордж Мартин,
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