На экраны выйдет приквел сериала «Игра престолов»

Премьера сериала «Дом дракона» ожидается 21 августа.
Объявлена дата первого показа сериала «Дом дракона», приквела к известному сериалу «Игра престолов». Выпуск первой серии, снятой по книге Д. Мартина «Пламя и кровь», ожидается 21 августа.
Сюжет истории повествует о расцвете и падении клана Таргариенов, предков одной из главных героинь «Игры престолов» Дейенерис. Известно, что в сезоне будет 10 серий, а в главных ролях сериала заявлены Мэтт Смит, Стив Туссен, Рис Иванс, Падди Консидайн и другие.
Сценарий грядущего сериала написал сам писатель Джордж Мартин совместно с Райаном Кондалом и Мигелем Сапочником.