Топ-10 сериалов для хорошего настроения

Настроение — дело такое, оно то есть, то его нет. Иногда происходящие вокруг нас события настолько выбивают из привычной колеи, что вернуться в ресурсное состояние очень непросто. И в такие моменты важно отвлечься на что-то легкое. Например, на сериалы. Специально для вас мы собрали топ-10 захватывающих историей для поднятия настроения.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Короче»

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За последние несколько лет жанр скетчей прочно укрепился на российском телевидении. И это неудивительно, ведь подобные проекты в короткие сроки могут поднять зрителям настроение. В «Короче» главные герои из выпуска в выпуск делятся наболевшем, с юморов рассказывала о свиданиях (удачных и нет), работе (приятной и нет), друзьях, которые иной раз хуже врагов, а также о бытовых мелочах и других проблемах, с которыми сталкиваемся все мы. «Короче» поможет со смехом взглянуть на собственные неурядицы и расслабиться.

«Модный синдикат»

лавный герой истории модельер Ланской в попытке поймать за хвост удачу берет в качестве спонсора жену криминального авторитета Галю. Самоуверенная девушка приезжает в Москву из Сахалина и начинает работать вместе с Ланским, мечтающим о показах в Париже. А пока что герою приходится мириться с грубоватой и далекой от высокой моды Гали, возле которой постоянно маячит «верный пес» Миша».

«Жуки»

В центре сюжета — три парня, которые разработали уникальное приложение для телефонов. Дэн, Артемий и Никита уверена, что вот-вот осуществятся все их мечты. Стоит лишь продать свою разработку и разбогатеть.

Но не тут-то было. Сначала у героев срывается многомиллионная сделка, а затем их и вовсе призывают в армию. Но целеустремленные ребята из Москвы не готовы так просто сдаться. Чтобы продолжить работу над стартапом, Дэн Артемий и Никиты выбирают службу в деревне Жуки, которая по законам жанра находится в глуши и с интернетом в там большие проблемы…

«ИП Пирогова»

Типичная на первый взгляд комедия о решившей поменять свою жизнь после предательства мужа домохозяйке получила нетипичное развитие сюжета с множествами интересных сюрпризов. В главной роли — Вера Пирогова, любящая жена, мать и дочь, которая после измены супруга решается осуществить давнюю мечту и стать кондитером. Вот только мир сладких пирожных и взбитых сливок жесток даже к тем, у кого действительно есть талант к кулинарии. И Вере на пути к своей мечте предстоит побороть собственные страхи, одолеть конкурентов и попытаться наладить личную жизнь, параллельно удерживая на плаву сладкий бизнес.

«Жена олигарха»

Альбина спокойно коротала свои дни в роскошном доме в Лондоне вместе с мужем-олигархом и детьми. Самые большие проблемы героини до поры сводились к плохо организованному празднику по случаю дня рождения собачки и другим мелочам, досаждающим богачам. Все меняется в одночасье, когда супруг Альбины Игорь внезапно исчезают, а все их имущество арестовывают. Бывшей миллионерше приходится вместе с сыном и дочерью переехать в провинциальный российский городок. Но именно в Добруйске у Альбины внезапно появляется идея, как поправить свое материальное положение. Для этого всего-то нужно поставить на ноги оставшуюся от мужа местную фабрику…

«Бриджертоны»

Всем поклонникам исторических романтических сериалов обязательно надо взглянуть на «Бриджертонов» от Netflix. Сюжет истории разворачивается в начале 19 века, когда главная цель всех представительниц высшего общества сводилась к заключению удачного брака. Героиню Дафну Бриджертон с самого рождения воспитывали с мыслью, что рано или поздно ей предстоит стать женой и матерью. И, конечно же, юная Дафна мечтала выйти замуж по любви. Однако знакомство с завидным холостяком герцогом Саймоном Гастингсом переворачивает жизнь леди Бриджертон с ног на голову. История влюбленных развивается в лучших традициях романов Джейн Остин.

«Энн с двумя “Н”»

Еще один хит от Netflix «Энн с двумя “Н”» был снят по мотивам произведения Люси Монтгомери «Энн из Зеленых крыш». В сериале показана история сироты, которая по ошибке попадает в приемную семью. Но благодаря этой случайности Энн наконец-то узнает, что такое семейный уют и любовь. А вот в новой школе подростку приходится сложно. Влившись в коллектив, девочка сталкивается с задирами, и в то же самое время обретает настоящую любовь.

«Эмили в Париже»

Актрисе Лили Коллинз на роду было написано постоянно возвращаться к образу мечтательных девушек, которые хотят чего-то больше, чем им может предложить их обычная жизнь. И, чего греха таить, с поставленной задачей Лили всегда справляется на ура. Так, ее Эмили, переезжающая в Париж с целью построить карьеру пиарщицы, завоевала сердца миллионов зрителей со всего мира.

Вот только в городе любви Эмили ждет несколько проблем. Окружающие героиню коллеги французы не могут удержаться от шуток в адрес приезжей американке, которая поначалу то и дело попадала впросак. Да и языковой барьер оказался серьезным препятствием на пути к мечте. Однако у героини есть желание работать, она умна и постоянно выдает хорошие рекламные идеи. Сериал «Эмили в Париже» отлично зайдет поклонникам красивых историй про любовь и путешествия.

«Элита»

Подростковые драмы никогда не выйдут из моды. Вот только спустя годы этот жанр настолько осовременился, что теперь сериалы про жизнь школьников изобилуют такими сюжетами, которые иногда не встретишь и в лихо закрученных детективах. Ярким примером служит испанская «Элита». В центре сюжета трое школьников из бедных семей, которые оказываются в престижном учебном учреждении. В одночасье ребята попадают в водоворот интриг, где избалованные деньгами родителей тинейджеры устраивают самые настоящие войны.

«Почему женщины убивают»