Сериал о покорении Марса будут снимать на "марсианских" пейзажах

Израильские и немецкие телесети заявили о совместном производстве подросткового сериала DreaMars о восьми подростках, покоряющих Марс. Показывать проект будут в 2023 году на израильском канале Zoom и немецком KiKA, сообщает Deadline

Съемки начнутся в первом центре - симуляторе открытого космоса в Израиле, где восстановлены максимальные пейзажи. В DreaMars будет 20 серий, действие сериала будет разворачиваться в 2045 году. По сюжету, подростки отправляются на Марс, но приземляются не в том месте, и у них остается лишь несколько часов, прежде чем их скафандры перестанут работы.