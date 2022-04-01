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3 часа назад

Сериал о покорении Марса будут снимать на "марсианских" пейзажах

Газета.Ru

Израильские и немецкие телесети заявили о совместном производстве подросткового сериала DreaMars о восьми подростках, покоряющих Марс. Показывать проект будут в 2023 году на израильском канале Zoom и немецком KiKA, сообщает Deadline

Сериал о покорении Марса будут снимать на "марсианских" пейзажах
Фото: NASA/JPL-Caltech/ASUNASA/JPL-Caltech/ASU

Съемки начнутся в первом центре - симуляторе открытого космоса в Израиле, где восстановлены максимальные пейзажи. В DreaMars будет 20 серий, действие сериала будет разворачиваться в 2045 году. По сюжету, подростки отправляются на Марс, но приземляются не в том месте, и у них остается лишь несколько часов, прежде чем их скафандры перестанут работы.

Главная героиня Эмма одержима космосом после того, как ее сестра погибла в аналогичной миссии несколько лет назад. Она проникла в команду космического корабля тайно. Ранее телеканал HBO назвал дату премьеры приквела "Игры престолов".

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