Детективные сериалы, после которых захочется стать сыщиком

Компания незнакомцев, живущих в одном доме, объединяется, чтобы расследовать убийство, тренера обвиняют в нападении на мальчика из его команды, но в момент преступления он находился в другом месте: «Рамблер» собрал классные детективные сериалы, которые оценят любители головоломок.

Фото: Кадр из сериала "Убийства в одном здании" Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Чужак» (2020)

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Десятисерийный проект HBO по бестселлеру Стивена Кинга. Тренера обвиняют в нападении на мальчика из его команды (отпечатки пальцев указывают на него), но… в момент убийства он находился в 90 километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное…

Кадр из сериала «Чужак»

«Перри Мейсон» (2020)

Частный детектив Перри Мейсон страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды ему предлагают заняться громким расследованием — неизвестные напали на ребенка местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и религиозной секты.

Кадр из сериала "Перри Мейсон"

«Сквозь снег» (2020 — …)

Сериал рассказывает о мире после техногенной катастрофы, которая привела к новому ледниковому периоду, и гигантскому поезде, заполненном выжившими. История похожа на сюжет фильма «Сквозь снег» 2013-го с Крисом Эвансом в главной роли, а в списке сценаристов и исполнительных продюсеров – автор оригинала Пон Джун-хо.

Кадр из сериала "Сквозь снег"

«Расскажи мне свои секреты» (2021)

Триллер о сумрачных тайнах прошлого, который рассказывает историю о трех людях: молодая женщина, видевшая опасного убийцу, бывший маньяк, ищущий искупление, и скорбящая мать, одержимая поиском пропавшей дочери. По мере того как ситуация в их жизнях накаляется, правда об их прошлом и мотивах становится все более мрачной, стирая границы между жертвой и преступником.

Кадр из сериала "Расскажи мне свои секреты"

«Убийства в одном здании» (2021 — …)

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.