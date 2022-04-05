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36 минут назад

Российская песня "Мальчик на девятке" стала саундтреком к сериалу "Убивая Еву"

Газета.Ru

Хит 22-летней российской исполнительницы Dead Blonde "Мальчик на девятке" вошел в список саундтреков британского телесериала "Убивая Еву". Композицию можно услышать в четвертом сезоне проекта, сообщает Cosmopolitan.

Песня "Мальчик на девятке" стала саундтреком к сериалу "Убивая Еву"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Под "Мальчика на девятке" в эпизоде сериала танцует персонаж Билл Парагрейв - сотрудник британской контрразведки и близкий друг главной героини Евы. Героя Парагрейва воплотил в проекте Дэвид Хэйг.

Композиция "Мальчик на девятке" была записана певицей Dead Blonde (Арина Мурашева) еще в 2020 году. Песня приобрела популярность в социальных сетях. Многие блогеры, в том числе иностранные, записывали видеоролики под российский трек. Также популярной среди пользователей стала песня Dead Blonde "Бесприданница".

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