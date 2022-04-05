Названа дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек сообщил, когда планирует выпустить продолжение проекта. О дате выхода второго сезона режиссер рассказал во время международной выставки аудиовизуального контента (MIPTV) во французском Канне. Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер выразил надежду на то, что «все сложится удачно», и тогда он сможет показать зрителям второй сезон популярнейшего сериала уже к концу 2024 года. Хван Дон Хек также рассказал, что написал уже три страницы сценария к продолжению «Игры в кальмара», однако о деталях сюжета он предпочел не говорить.