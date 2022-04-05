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2 часа назад

Названа дата выхода второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Lenta.ru

Создатель сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек сообщил, когда планирует выпустить продолжение проекта. О дате выхода второго сезона режиссер рассказал во время международной выставки аудиовизуального контента (MIPTV) во французском Канне. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Режиссер выразил надежду на то, что «все сложится удачно», и тогда он сможет показать зрителям второй сезон популярнейшего сериала уже к концу 2024 года. Хван Дон Хек также рассказал, что написал уже три страницы сценария к продолжению «Игры в кальмара», однако о деталях сюжета он предпочел не говорить.

Первый сезон южнокорейской драмы вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. Ранее кинокритик объяснил успех южнокорейских сериалов.

Сериалы,Дон Хек,Netflix,
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