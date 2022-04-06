7 лучших сериалов апреля, которые вас не разочаруют

Криминальный репортер сталкивается лицом к лицу с боссом якудза, сын епископа становится невольным свидетелем смерти незнакомца и теперь вынужден докопаться до причин его убийства: «Рамблер» собрал классные сериалы апреля, обязательные к просмотру.
Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.
Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.
Психологический триллер о девушке по имени Софи, которая вышла замуж за влиятельного политика. Но ее комфортной жизни приходит конец, когда раскрывается скандальная тайна, и мужа обвиняют в ужасном преступлении. Теперь Софи готова пойти на все, чтобы сохранить то, что у нее есть, но для этого ей придется возродить свои самые худшие кошмары.
Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Дакота Фаннинг в биографической драме, которая рассказывает историю о том, как жены американских президентов влияли на работу Белого дома, а также об их личной, семейной и политической жизни.
Приключенческая драма, основанная на жизни известного американского преступника Уильяма Генри Маккарти по прозвищу Малыш Билли, жившего во второй половине 19 века в США. За свою непродолжительную жизнь (всего 21 год) он успел убить восемь человек и войти в историю.
Криминальная драма по одноименному роману Джона Кракауэра, сюжет которой основан на реальной истории двух братьев Рона и Дэна Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), которые в 1984-м в Юте убили жену и дочь третьего брата. Они утверждали, что совершили преступление по приказу Бога, а за их дело берется мормон Джеб Пайр (Эндрю Гарфилд), который в ходе расследования начинает сомневаться в своей вере.
Криминальный триллер Apple Originals о чикагской журналистке, выжившей после нападения серийного убийцы, которая хочет отомстить преступнику. В ходе своего расследования она узнает, что мужчина обнаружил портал для путешествий во времени в 1930-е годы. Но для подобных перемещений ему приходится убивать талантливых, «сияющих» девушек. Главную роль в мини-сериале исполнила Элизабет Мосс.