7 лучших сериалов апреля, которые вас не разочаруют

Криминальный репортер сталкивается лицом к лицу с боссом якудза, сын епископа становится невольным свидетелем смерти незнакомца и теперь вынужден докопаться до причин его убийства: «Рамблер» собрал классные сериалы апреля, обязательные к просмотру.

Фото: Кадр из сериала "Полиция Токио" Кадр из сериала "Полиция Токио"

«Полиция Токио» (7 апреля)

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Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.

Кадр из сериала "Полиция Токио"

«Почему не Эванс?» (12 апреля)

Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"

«Анатомия скандала» (15 апреля)

Психологический триллер о девушке по имени Софи, которая вышла замуж за влиятельного политика. Но ее комфортной жизни приходит конец, когда раскрывается скандальная тайна, и мужа обвиняют в ужасном преступлении. Теперь Софи готова пойти на все, чтобы сохранить то, что у нее есть, но для этого ей придется возродить свои самые худшие кошмары.

Кадр из сериала "Анатомия скандала"

«Первая леди» (17 апреля)

Виола Дэвис, Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Дакота Фаннинг в биографической драме, которая рассказывает историю о том, как жены американских президентов влияли на работу Белого дома, а также об их личной, семейной и политической жизни.

Кадр из сериала "Первая леди"

«Билли Кид» (24 апреля)

Приключенческая драма, основанная на жизни известного американского преступника Уильяма Генри Маккарти по прозвищу Малыш Билли, жившего во второй половине 19 века в США. За свою непродолжительную жизнь (всего 21 год) он успел убить восемь человек и войти в историю.

Кадр из сериала "Билли Кид"

«Под знаменем небес» (28 апреля)

Криминальная драма по одноименному роману Джона Кракауэра, сюжет которой основан на реальной истории двух братьев Рона и Дэна Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), которые в 1984-м в Юте убили жену и дочь третьего брата. Они утверждали, что совершили преступление по приказу Бога, а за их дело берется мормон Джеб Пайр (Эндрю Гарфилд), который в ходе расследования начинает сомневаться в своей вере.

Кадр из сериала "Под знаменем небес"

«Сияющие» (29 апреля)

Криминальный триллер Apple Originals о чикагской журналистке, выжившей после нападения серийного убийцы, которая хочет отомстить преступнику. В ходе своего расследования она узнает, что мужчина обнаружил портал для путешествий во времени в 1930-е годы. Но для подобных перемещений ему приходится убивать талантливых, «сияющих» девушек. Главную роль в мини-сериале исполнила Элизабет Мосс.