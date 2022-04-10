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55 минут назад

Сериалы для тех, кто устал от новостей

Даша Краснова

Большое количество негативных новостей отражается на нашем эмоциональном состоянии. Человек становится более тревожным, теряет сон и вкус к жизни. Поэтому многие психологи советуют отвлекаться и смещать фокус внимания на что-то более позитивное. "Рамблер" нашел сразу три сериала, которые помогут отвлечься от происходящего.

Сериалы для тех, кто устал от новостей
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

"Чем мы заняты в тени"

кадр из сериала

Удивительный сериал, основанный на фильме 2014 года Джемейна Клемента и Тайки Вайтити про альтернативную жизнь вампиров. Оказывается, не так-то просто жить сотни лет, когда мода уже давно поменялась, а прогресс достиг небывалых высот. Сериал рассказывает о том, как три вампира делят дом, узнают новое о мире, решают бытовые конфликты, ищут любовь и свежую кровь, без которой им не выжить.

"Жизнь после смерти"

кадр из сериала

После смерти жены Тони хочет покончить жизнь самоубийством, но каждый раз его останавливает мысль о том, что некому будет позаботиться о его собаке. В итоге мужчина принимает решение жить дальше, только в другом амплуа. Если раньше он бы примерным и приличным, то сейчас он настоящий едкий правдоруб, с которым не так просто общаться.

"Убивая Еву"

кадр из сериала

Аналитик MI5 Ева Поластри начинает охоту на наемную убийцу Вилланель. Они принимаются преследовать друг друга, узнавать о прошлом друг друга. В какой-то момент расследование превращается в настоящую одержимость или это начало необычной любви. Авторы сериала не дают ответа на этот вопрос, но игра в кошки-мышки затягивает.

Сериалы,Убивая Еву,
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