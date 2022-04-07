«Netflix» завершит «Лок и ключ» после показа третьего сезона

По данным издания «Deadline», третий сезон фэнтези-сериала «Лок и ключ» стриминговой платформы «Netflix» станет финальным. Отмечается, что такова была задумка Карлтона Кьюза («Остаться в живых», «Мотель Бейтса», «Детектив Нэш Бриджес», «Джек Райан») и Мередит Аверилл («Призрак дома на холме», «Хорошая жена», «Жизнь на Марсе», «Сплетённые судьбой»), создателей проекта, и это «никак не связано с рейтингами или другими проблемами».
Как только мы начали работать над сериалом, почувствовали, что три сезона — это идеальная продолжительность, чтобы довести историю семьи Локков и их приключений в «Доме ключей» до логического завершения. Как рассказчики мы благодарны зрителям за возможность представить нашу версию невероятной истории Джо Хилла и Габриэля Родригеза именно так, как мы хотели». — Карлтон Кьюз и Мередит Аверилл, авторы сериала «Лок и ключ».
Известно, что в основу сюжета проекта легла одноимённая серия комиксов Габриэля Родригеза и Джо Хилла (Джозефа Хиллстрома Кинга), сына американского писателя Стивена Кинга. Предполагается, что премьера третьего сезона шоу состоится в 2022 году. Первая глава истории была представлена в феврале 2020 года.
Роли в сериале «Лок и ключ» исполняют Дэрби Стэнчфилд, Коннор Джессап, Эмилия Джонс, Джексон Роберт Скотт, Петрис Джонс, Лайсла-Де Оливейра, Гриффин Глюк, Халлеа Джонс, Женевьева Кенг и Аарон Эшмор.