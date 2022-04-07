«Netflix» завершит «Лок и ключ» после показа третьего сезона

Как только мы начали работать над сериалом, почувствовали, что три сезона — это идеальная продолжительность, чтобы довести историю семьи Локков и их приключений в «Доме ключей» до логического завершения. Как рассказчики мы благодарны зрителям за возможность представить нашу версию невероятной истории Джо Хилла и Габриэля Родригеза именно так, как мы хотели». — Карлтон Кьюз и Мередит Аверилл, авторы сериала «Лок и ключ».