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34 минуты назад

Кадр дня: как Брюс Уиллис на спор снимался в «Друзьях»

Диана Товсепова

Культовый американский сериал "Друзья" сделал снимавшихся в нем актеров звездами. Однако за десять сезонов в шоу несколько раз появлялись знаменитые актеры, уже давно известные на весь мир.

Кадр дня: как Брюс Уиллис на спор снимался в «Друзьях»
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Одним из самых запоминающихся среди приглашенных звезд стало участие в "Друзьях" актера Брюса Уиллиса. В шестом сезоне "Крепкий орешек" радовал фанатов сериала аж три серии.

У появления Брюса в "Друзьях" есть весьма необычная причина. Так, в 2000 году Уиллис снимался в фильме "Девять ярдов" вместе с Мэттью Перри, игравшем в "Друзьях" Чендлера. Во время работы над фильмом Перри поспорил с Уиллисом, что "Девять ярдов" будут стоять на вершине кассовых сборов. Уиллис же по какой-то причине не возлагал больших надежд на кассовые сборы, поэтому он сделал ставку — и проиграл. Фильм удерживал первое место в прокате несколько недель. Из-за проигрыша пари Уиллис был вынужден сыграть роль Пола Стивенса в "Друзьях".

Но проигрыш Пари сыграл Уиллису на руку. Позже он получил премию "Эмми" как лучший приглашенный актер в комедийном сериале из-за своей гостевой работы в ситкоме. Гонорар за съемки актер пожертвовал пяти различным благотворительным организациям.

Уиллис сыграл в "Друзьях" Пола Стивенса, отца Элизебет (подруга Росса). По сюжету, Элизабет была молодой ученицей Росса и Пол был против их отношений. Полу, в исполнении Брюса Уиллиса, не нравилось, что его дочь слишком юна для Росса. Но позже выяснилось, что у самого Пола были отношения с девушкой помоложе — Рэйчел.

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