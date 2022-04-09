Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вернутся в финале «Лучше звоните Солу»

Это будет лучшей возможностью для возвращения любимых героев на экран.
Создатели приквела к сериалу «Во все тяжкие» многосерийного и ставшего популярным фильма «Better Call Saul» намекнули о том, что в финальном сезоне возможно появление Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.
Фанаты сериала «Во все тяжкие» давно желали увидеть любимых героев на телеэкране, но до сих пор Винс Гиллиган и Питер Гулд не оправдали надежд поклонников. Теперь же в интервью Variety они дали толику надежды. Вероятно, чтобы подпитать интерес к финальному сезону проекта «Лучше звоните Солу».
По словам создателей кинолент, это будет лучшей возможностью для возвращения героев на экран. Ак помнят фанаты, сериал «Во все тяжкие» закончился смертью одного из героев и рабством другого. Вряд ли они смогли бы вернуться на экраны иным способом.