Уолтер Уайт и Джесси Пинкман вернутся в финале «Лучше звоните Солу»

Это будет лучшей возможностью для возвращения любимых героев на экран.

Создатели приквела к сериалу «Во все тяжкие» многосерийного и ставшего популярным фильма «Better Call Saul» намекнули о том, что в финальном сезоне возможно появление Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана.

Фанаты сериала «Во все тяжкие» давно желали увидеть любимых героев на телеэкране, но до сих пор Винс Гиллиган и Питер Гулд не оправдали надежд поклонников. Теперь же в интервью Variety они дали толику надежды. Вероятно, чтобы подпитать интерес к финальному сезону проекта «Лучше звоните Солу».