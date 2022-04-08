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9 часов назад

Netflix разрабатывает сериал-приквел «Короны»

Inc-News

Netflix разрабатывает сериал-приквел «Короны»Действие нового проекта затронет события, происходившие до правления Елизаветы II.

Netflix разрабатывает сериал-приквел «Короны»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Миллионы поклонников сериала «Корона» могут ликовать – разрабатывается сериал-приквел стоимостью в £500 миллионов, сообщает Daily Mail.

C двумя предстоящими сезонами, повествующими о правлении Елизаветы II, сценарист Питер Морган сейчас работает над пятью сезонами исторического сериала спин-оффа.

Он начнётся со смерти королевы Виктории в 1901-м году и расскажет о кризисе монархии после того, как Эдвард VIII влюбился в Уоллис Симпсон, а также о социализме и фашизме в Европе. На экране появятся такие политики, как Уильям Гладстон и Уинстон Черчилль.

Напомню, «Корона» является одним из самых популярных шоу в истории телевидения, получив 21-у премию «Emmy». Это также один из самых дорогих проектов, производство каждого сезона обошлось в £100 миллионов. Ожидается, что зрители увидят новый сериал-приквел в 2029-м году.

Сериалы,Питер Морган,Уильям Гладстон,Елизавета II,Уинстон Черчилль,Netflix,
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