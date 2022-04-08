Netflix разрабатывает сериал-приквел «Короны»

Он начнётся со смерти королевы Виктории в 1901-м году и расскажет о кризисе монархии после того, как Эдвард VIII влюбился в Уоллис Симпсон, а также о социализме и фашизме в Европе. На экране появятся такие политики, как Уильям Гладстон и Уинстон Черчилль.