Зачем нам «Эйфория»: российские сериалы, которые смотрятся на одном дыхании

Второй сезон популярного сериала «Эйфория» от канала HBO подошел к концу. В его отсутствие самое время ознакомиться с отличными российскими проектами, которые смотрятся на одном дыхании.

Фото: Кадр из сериала "Эйфория" HBO Кадр из сериала "Эйфория" HBO

Новенький

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Сериал с Глебом Калюжным в главной роли, что уже должно заставить вас его смотреть. Несмотря на отсутствие наркотиков, беспорядочных половых связей и других атрибутов жизни подростков «Эйфории», его, пожалуй, можно назвать намного более мрачным. Сериал основан на истории школьника, подвергшегося буллингу со стороны одноклассников и пропавшего без вести во время празднования дня рождения одного из них. Монолог главного героя в финале первого сезона — то, что поразило и пробрало до глубины души очень многих!

Пекарь и красавица

Роскошные тусовки, вечеринки, папарацци — это все мир «Пекаря и красавицы». Пекарь из Малаховки Андрей случайно знакомится с Сашей Лариной, после чего начинается его новая жизнь, полная приключений, ярких вспышек и незабываемых событий. Поверьте, этот сериал никого не оставит равнодушным и затянет в свои сети с той же силой, как история Ру и Джулз.

Чики

Один из самых достойных российских сериалов, который не стыдно показать даже заграничным друзьям. Он рассказывает о предприимчивых секс-работницах, которые решают открыть собственный бизнес. Если «Эйфория» — это собирательный образ современных подростков, то «Чики» — колоритная панорама русского юга.

Мир! дружба! жвачка

Отечественный проект «Мир! дружба! жвачка» также рассказывает о жизни подростков, однако не современных, а из лихих 90-х, что делает сюжет еще более интересным. В центре внимания жизнь 14-летнего Саньки Рябина, его возлюбленной Жени и друзей Вовки и Илюши. Угнав машину криминального авторитета, ребята оказываются в водовороте разборок со взрослыми кавказцами. Ну и, конечно, тут будет место любви, дружбе и всему тому, что мы любим.

Беспринципные