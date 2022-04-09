Сериал «Корона» может получить приквел

Британское издание Daily Mail сообщает, что сериал «Корона» от Netflix может получить серию приквелов. Эпизоды будут охватывать события, произошедшие до восхождения Елизаветы II на престол: отречение королей, две мировые войны и глобальную пандемию. Издание также сообщает, что разработка и съемка приквела могут обойтись в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Фото: Кадр из сериала «Корона» Кадр из сериала «Корона»

Источник сообщил газете: «Это будет похоже на "Звездные войны", где есть возможность расширить франшизу, погрузившись в историю. Он начнется со смерти королевы Виктории и закончится примерно тем, с чего началась "Корона", то есть со свадьбой королевы в 1947 году».

«Netflix очень хочет сделать больше "Короны", и Питер Морган [сценарист оригинального сериала] в восторге от возможностей той эпохи. На данный момент Питер охватывает около десяти лет в каждой серии. На этой основе будет пять новых сиквелов «Короны». Питер начал писать наброски, и сейчас строятся планы съемок», — добавил источник.