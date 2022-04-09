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6 часов назад

Сериал «Корона» может получить приквел

Мира Маркина

Британское издание Daily Mail сообщает, что сериал «Корона» от Netflix может получить серию приквелов. Эпизоды будут охватывать события, произошедшие до восхождения Елизаветы II на престол: отречение королей, две мировые войны и глобальную пандемию. Издание также сообщает, что разработка и съемка приквела могут обойтись в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Сериал «Корона» может получить приквел
Фото: Кадр из сериала «Корона»Кадр из сериала «Корона»

Источник сообщил газете: «Это будет похоже на "Звездные войны", где есть возможность расширить франшизу, погрузившись в историю. Он начнется со смерти королевы Виктории и закончится примерно тем, с чего началась "Корона", то есть со свадьбой королевы в 1947 году».

«Netflix очень хочет сделать больше "Короны", и Питер Морган [сценарист оригинального сериала] в восторге от возможностей той эпохи. На данный момент Питер охватывает около десяти лет в каждой серии. На этой основе будет пять новых сиквелов «Короны». Питер начал писать наброски, и сейчас строятся планы съемок», — добавил источник.

«Коро́на» (англ. The Crown) — исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Первый сезон вышел на Netflix 4 ноября 2016 года. Сериал получил высокие оценки критиков за актерскую игру, режиссуру и сценарий.

Ранее Уилл Смит ответил на запрет на посещение «Оскара».

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