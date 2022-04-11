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7 часов назад

Шарлиз Терон станет продюсером сериала "Ты принес мне океан"

Inc-News

Шарлиз Терон станет продюсером нового сериала "Ты принёс мне океан" от HBO MaxПроект основан на одноимённом графическом романе DC. Дата выхода пока не объявлена.

Шарлиз Терон станет продюсером сериала "Ты принес мне океан"
Фото: Inc-NewsInc-News

Стриминг-платформа HBO Max начала работу над сериалом по мотивам графической новеллы "Ты принёс мне океан" ("You Brought Me the Ocean").

Как сообщает издание Deadline, продюсером шоу выступит южноафриканская актриса и обладательница "Оскара" Шарлиз Терон.Сюжет комикса, написанного в 2020 году Алексом Санчезом и Джули Маро, рассказывает о Джеке Хайде, малообщительном подростке, у которого неожиданно пробуждаются сверхспособности.

Производством проекта займётся Warner Bros. Television. Другие подробности, как и приблизительная дата выхода, пока не раскрываются.

Сериалы,Оскар,Шарлиз Терон,
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