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7 часов назад

Озвучена возможная дата выхода третьего сезона «Мандалорца»

Чемпионат.com

Звезда Far Cry 6 и «Мандалорца» Джанкарло Эспозито дал интервью каналу The Rich Eisen Show. В нём актёр сообщил о возможной дате выхода третьего сезона шоу «Мандалорец».

Озвучена возможная дата выхода третьего сезона «Мандалорца»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Когда речь зашла про шоу, Эспозито отметил, что все фанаты получат третий сезон «уже скоро». Если верить актёру, то премьера может состояться уже этим летом.

Скоро вы сами всё узнаете и получите. На самом деле у меня ещё есть незавершённые дела с сериалом, но я думаю, что премьера состоится летом. Официальной информации ещё нет, но скоро она точно появится.

О завершении съёмок третьего сезона шоу стало известно в конце марта. Первый сезон «Мандалорца» вышел в 2019 году в сервисе Disney+ и стал очень популярным. Третий сезон тоже выйдет на Disney+, однако сервис в России недоступен.

Сериалы,Джанкарло Эспозито,
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