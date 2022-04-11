Озвучена возможная дата выхода третьего сезона «Мандалорца»

Звезда Far Cry 6 и «Мандалорца» Джанкарло Эспозито дал интервью каналу The Rich Eisen Show. В нём актёр сообщил о возможной дате выхода третьего сезона шоу «Мандалорец».

Когда речь зашла про шоу, Эспозито отметил, что все фанаты получат третий сезон «уже скоро». Если верить актёру, то премьера может состояться уже этим летом.

Скоро вы сами всё узнаете и получите. На самом деле у меня ещё есть незавершённые дела с сериалом, но я думаю, что премьера состоится летом. Официальной информации ещё нет, но скоро она точно появится.