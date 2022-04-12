«Доктор Хаус» и не только: чем закончились любимые сериалы

Некоторые сериалы длятся так долго, что часть зрителей попросту отвлекается и бросает дело на полпути. Если вы уже не помните или никогда не знали, как закончились сериалы «Доктор Хаус», «Зена — королева воинов», «Менталист», «Сверхъестественное» и другие, а пересматривать многосерийные тайтлы в ваши планы не входит, — предлагаю прочитать об этом. Берегитесь спойлеров — в этой статье их очень много!

Фото: Кадр из сериала «Доктор Хаус» Кадр из сериала «Доктор Хаус»

«Доктор Хаус» — побег и отложенная трагедия

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Финал сериала «Доктор Хаус» оказался трагичным: гениальный доктор находится под следствием и вот-вот загремит в тюрьму, его лучший друг Уилсон болен раком и умрет через пять месяцев, а некогда преданной и дружной команды молодых врачей больше не существует.

Открытый финал позволяет зрителям самим решить, как именно интерпретировать показанное в последней серии «Доктора Хауса». Сценарист на вопрос, мёртв Грегори или всё-таки жив, лишь развёл руками, ну а зрители усмотрели в этом явную отсылку к событиям в Рейхенбахском водопаде из цикла о Шерлоке Холмсе.

В финальной серии Хаус ожидает приговора: из-за него в больнице произошел несчастный случай, и доктора будут судить по всей строгости, учитывая, что это далеко не первое его преступление и условный срок у него уже в наличии. Если его признают виновным, то он определенно сядет. Хауса такой расклад не устраивает, причем не из-за страха лишиться свободы — он готов сесть, но только после того, как проведет с Уилсоном его последние пять месяцев.

Серия снята довольно сумбурно: нам не рассказывают историю целиком, практически до самого конца финальное дело Хауса мы наблюдаем в обратном порядке. В начале серии доктор оказывается в горящем здании рядом с трупом героинового наркомана, но не помнит (или не хочет помнить), что произошло до этих событий. Изначально у Хауса есть четкие намерения остаться и погибнуть прямо здесь, завершив тем самым все моральные терзания по поводу скорой кончины лучшего друга. Его подсознание сопротивляется такому решению: аргументы, почему Хаус должен спастись из горящего здания, приводят близкие ему люди либо те, кто как-то повлиял на жизненный путь гениального врача. Бывшая жена и любимая женщина Стейси, стерва Эмбер Волакис, душевная Эллисон Кэмерон — все они часть разыгравшегося воображения Хауса и его внутреннего диалога. В итоге Хаус всё же прислушивается к собственным аргументам и ищет выход, попутно вспоминая детали последнего врачебного расследования, но зрителю демонстрируют это так, будто Хаус погиб: на силуэт врача в окне горящего здания падает балка, а после помещение и вовсе взрывается.

Из-за того, что авторы не хотели говорить прямо, как Хаус выжил, появилось несколько теорий относительно финала «Доктора Хауса». Первая — мистическая и немного натянутая. Согласно ей, Хаус всё же мёртв, а Уилсон решил провести свои последние пять месяцев вместе с призраком лучшего друга. Немного иначе точку в этой истории интерпретируют фанаты Холмса: так как Уилсон, очевидно, играл роль Ватсона, зрители могут видеть немного приукрашенный финал от лица рассказчика.

Однако большинство придерживается прямой интерпретации показанных событий, веря в слова гениального доктора. Хаус не был бы Хаусом, если бы не «разрулил» обстоятельства по-своему. После продолжительных разговоров со своим подсознанием на фоне решения очередной медицинской головоломки он собирается представить всё так, будто мертв, и подменяет стоматологические материалы, по которым будет проводиться опознание. Всё получается: Хауса признают погибшим, на похороны приходят все близкие ему люди.

Большинство из них говорят приятные вещи — о том, каким Грегори был умным, находчивым, как умел любить и быть любимым. И только Уилсона накрывает волной гнева, он высказывается о покойнике прямо: дескать, Хаус был полной скотиной и сволочью, мизантропом и эгоистом, каких свет не видывал. О том, что доктор на самом деле жив, Уилсон узнает благодаря СМС-сообщению: Грегори просит его заткнуться, и Джеймс вдруг понимает, что всё содеянное было только ради их дружбы. Товарищи отправляются в последнее путешествие на мотоциклах. Название у серии восхитительное: Everybody Dies, что отсылает к классическому постулату Хауса — Everybody Lies.

«Сверхъестественное» — вечный покой в райском саду

Если за пятнадцать лет с момента выхода первого сезона сериала вы устали и просто забросили просмотр где-то на середине, то вам наверняка интересно, чем же эта эпопея в итоге кончилась. Многие зрители давно перестали искать логику в бесконечных циклах смертей и воскрешений, столкновениях ангелов, демонов и прочих божественных существ. Однако в итоге эти потусторонние баталии продолжались до самого последнего съемочного дня.

В финале сериала Винчестеры бросают вызов Богу. Да, не в первый раз, но в данном случае в последний: создатель всего сущего (должность по лору «Супернатуралов» переходящая) решил уничтожить человечество, оставив на руинах планеты только Дина и Сэма, чтобы те страдали. Им такой расклад не нравится, поэтому братья избавляются от Бога, чтобы заменить его новым — нефилимом Джеком, который является сыном Люцифера, а самих Винчестеров считает членами семьи. План реализуется, мир спасён, почти все счастливы.

В последней серии нам вновь показывают смерть Дина, старшего Винчестера: он умирает в схватке с вампирами. Незадолго до этого также погибает близкий друг братьев и один из самых популярных в комьюнити персонажей — ангел Кастиэль. В живых остается Сэм, и только ему удается встретить «мирную» старость вместе с женой и детьми. В финальной сцене зритель видит, что Винчестеры всё же воссоединились в раю — и на этот раз оба умерли окончательно. Во всяком случае, спустя четыре года после закрытия сериала воскрешать их никто не собирается, хотя с этими ребятами уже не знаешь наверняка…

«Менталист» — свадьба, как тривиально…

Одна из самых ярких многосерийных детективно-социальных лент завершилась свадьбой Патрика Джейна и Терезы Лисбон. На протяжении семи сезонов они были лишь коллегами, но в восьмом сценаристы наконец-то пошли комьюнити навстречу и добавили в их отношения немного романтики. Весь седьмой сезон (13 серий) рассказывает о развитии их отношений. Учитывая, что рейтинги сериала после убийства Кровавого Джона падали, такой фансервисный поворот помог закончить шоу на позитивной ноте с точки зрения как сюжета, так и зрительского интереса.

Последнее дело Лисбон и Джейн завершили прямо в подвенечных нарядах. Изначально Тереза не хотела устраивать пышное празднование, но выяснила, что многие родственники (ведь у неё целых три брата), коллеги (как из КБР, так и из ФБР) и просто друзья хотели бы разделить с новобрачными этот день. Якобы отказ от празднования и роспись в компании судьи помогает Джейну и Лисбон поймать преступника, который за ними охотится. После задержания пышная вечеринка всё же состоялась.

Кадр из сериала «Менталист»

Последней сценой сериала авторы решили сделать признание Лисбон: девушка сообщает Джейну, что беременна. Таким образом, много лет назад лишившийся жены и дочери Патрик (таким зритель увидел его в первой серии первого сезона) обретает свое счастье вновь. В этот же день он покупает живописный участок земли, где планирует построить их с Терезой дом.

«Зачарованные» — перемещение во времени, чтобы воскресить Пейдж и Фиби

В последней серии «Зачарованных» сёстры Холливелл, как и всегда, сражаются со злом. На этот раз силы демонов настолько велики, что зачарованные терпят поражение: Пейдж и Фиби погибают, на руинах собственного дома скорбеть о них остается лишь Пайпер.

Пайпер (к этому моменту ставшая самой могущественной ведьмой во Вселенной) не готова мириться со смертью Пейдж и Фиби: она отправляется в прошлое, чтобы изменить исход битвы, но «немного» промахивается, попадая во времена молодости родителей — 1975 год. Убеждая предков, что она из будущего, девушка находит способ повернуть всё вспять, благодаря чему финальная драка с демонами проходит по другому сценарию. Все живы и даже счастливы: в доме Холливелл множество фотографий разных лет, а в заключение нам демонстрируют постаревших седовласых Лео и Пайпер.

«Зена — королева воинов», или Самураи оказались сильнее

Смерть воительница Зена встретила в Японии. Она бросила вызов демону Йодоши — старому знакомому, убитому собственной дочерью благодаря приему, который ей показала Зена. По сути, именно её навыки привели к тому, что тиран, но всё же человек, стал демоном. После смерти он захватил множество человеческих душ, и Зена решила пожертвовать собой в неравном бою с самураями. Проткнутая десятком стрел, она сложила голову на поле битвы — её отрубил один из самураев.

Для Зены, которая уже не раз попадала в самые разные мистические передряги, физическая смерть не стала окончанием истории. Она тут же возродилась в виде призрака и освободила пленников Йодоши. Но вот затем Зена отказалась от еще одного воскрешения, хотя способы были. Ее смертные приключения закончились, но впереди у Зены была целая загробная жизнь: в финале зрители увидели, как вместе с верной спутницей Габриэль призрак королевы воинов плывет на корабле к новым историям.

«Теория Большого взрыва» — лифт заработал!

Пожалуй, концовку «Теории Большого взрыва» помнят многие, но это даже хорошо: авторам удалось завершить шоу красиво. Финальная серия собрала огромное количество положительных рецензий: на агрегаторах оценка эпизода The Stockholm Syndrome составляет 9,5 баллов из 10.

В финале случилось многое, но центральное событие — это получение Нобелевской премии Шелдоном и Эми. Гений своего времени разблокировал действительно важную ачивку, после чего разродился 90-минутной речью, в которой признался в любви ко всем своим друзьям. Да-да, эгоист Шелдон Купер продемонстрировал себя во всей красе именно в тот день, когда по праву мог бы кичиться своим великолепием, и никто бы слова не сказал против.

Для меня самой интересной находкой сценаристов был внезапно заработавший лифт. Он был сломан на протяжении 12 сезонов сериала, поэтому починка стала шикарным финишным флажком. «Теория» кончилась — и это хорошо.

«Клан Сопрано» — преждевременные титры

Финал сериала «Клан Сопрано» довольно спорный: так до конца и не ясно, выжил главный герой или был убит, но в пользу последнего буквально кричит вся заключительная сцена. Одно ясно точно: многолетняя война между семействами Тони Сопрано и Фила Леотардо закончилась. Леотардо мертв, а Сопрано — жив на момент смерти первого, а потому может считаться победителем в этом противостоянии.

Семья Сопрано собирается в закусочной «Хольстен». Эта сцена должна была стать лёгкой и непринужденной, но напряжение всё же чувствуется. Зрителю демонстрируют, что Тони внимательно наблюдает за всеми, кто входит в помещение, и показывают подозрительного человека, который направляется в сторону туалета. Когда по сюжету в закусочную должна войти дочь Тони Мэддоу, экран внезапно затемняется, фоновая музыка обрывается, а зритель видит титры.

«Остаться в живых» — любая фанатская теория была бы лучше оригинала

Найти фаната сериала «Остаться в живых», который остался удовлетворен его финальной серией, будет крайне сложной задачкой. Сценаристы, которые подарили действительно интересную завязку и развитие сюжета, приковавшее к экранам многомиллионную разновозрастную и многонациональную аудиторию, продемонстрировали худший финал из возможных: оказалось, что все герои давно умерли.

На самом острове случилась катастрофа: он разрушался в последние часы жизни участников мистических событий, и финальный кадр на нем был повторен в точности как первый кадр «пилота» — Джек Шепард лежит на спине, вокруг него высокие пальмы, а его взгляд прикован к небу. В первой серии глаза Дока открываются, а в финале — закрываются. Но это не конец: зрителя переносят в реальный мир, показывая, как всё было на самом деле.

Настоящий финал состоялся в церкви, где собрались все известные нам пассажиры рейса Oceanic-815 из Сиднея в Лос-Анджелес. Они рады друг друга видеть, простили все обиды и улыбаются. Сцена смотрелась пресной и наигранной и во многом поэтому не нашла отклика в душе зрителя. Религиозность, которой не было места в самом сериале, возмутила аудиторию. Откуда набожность в сериале, где изначально были мистика и пороки? Откуда смирение у самых черствых героев, почему конфликты в этом обществе вдруг стали незначительными? Для этого не было предпосылок, вопросы остались без ответа.

Кстати, сценаристы «Остаться в живых» впоследствии повторили провал кульминации в еще одном своем творении — «Однажды в сказке». Невероятно захватывающие первые три сезона эпопеи приковали к экранам аудиторию, впоследствии авторы организовали уже классический для них «слом» с путешествием в другой мир, но вывести на эпичную развязку снова не смогли. Ещё одно погубленное произведение, которое не хочется досматривать до финала.

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