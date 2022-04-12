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2 часа назад

О дружелюбном привидении Каспере снимут мрачный сериал

Газета.Ru

Стриминговый сервис Peacock анонсировал работу над игровым сериалом по мультфильмам о призраке Каспере, передает Deadline.

О дружелюбном привидении Каспере снимут мрачный сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В компании отметили, что в ремейке будет переосмыслено происхождение Каспера, а сама история окажется более мрачной. События сериала развернутся в маленьком городке Этернал Фоллс ("Eternal Falls").

По сюжету в провинцию прибывает новая семья, и Каспер оказывается втянутым в тайну, раскрывающую "самые старые и мрачные секреты".

Сценаристом нового сериала выступит Кай Ву, работавшая над проектом Netflix "Невеста призрака", а также сериалами "Флэш" и "Ганнибал".

Оригинальная серия анимационных фильмов о Каспере была выпущена с 1945 по 1959 годы студией Famous Studios. Вскоре появилось множество комиксов и сериалов, основанных на этом сюжете, - например, "Каспер — доброе привидение".

Сериалы,Ганнибал,Флэш,Netflix,
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