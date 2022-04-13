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4 часа назад

«Медленные лошади»: почему все смотрят шпионский триллер об агентах-неудачниках

Мира Маркина

Один из самых ожидаемых сериалов апреля – «Медленные лошади» – уже доступен к просмотру. Почему не стоит откладывать проект на потом, рассказываем в материале «Рамблера».

«Медленные лошади»: шпионский триллер об агентах-неудачниках
Фото: Кадр из сериала "Медленные лошади"Кадр из сериала "Медленные лошади"

Шпионский триллер Джеймса Хоуза («Доктор Кто», «Сквозь снег») с отборным черным юмором по одноименному роману Мика Херрона. Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта после провала миссии отправляют в Слау-Хаус – пристанище шпионов-неудачников, на чьих карьерах поставили крест. Команда изгоев под руководством деспотичного босса Джексона Лэмба получает шанс восстановить репутацию, взявшись за дело о похищении студента пакистанского происхождения. Главные роли в шоу исполнили Джек Лауден, Гари Олдман, Кристин Скотт Томас и другие.

Кадр из сериала "Медленные лошади"

Премьера проекта состоялась на Apple TV+, советуем дождаться, когда сервис выложит все серии, чтобы не мучиться в ожидании развязки не одну неделю.

Для тех, кто не проникся сюжетом «Медленных лошадей», предлагаем еще несколько свежих проектов, на которые стоит обратить внимание.

«Полиция Токио»

Криминальный триллер с Энселом Элгортом о том, как юный Джейк Адельштейн, приехав в Японию, становится криминальным репортером «Ёмиури симбун» – крупнейшей газеты страны на английском языке. В течение многих лет он освещает на ее страницах темную сторону японской действительности, пока не сталкивается лицом к лицу с боссом якудза.

Кадр из сериала "Полиция Токио"

«Почему не Эванс?»

Британский детективный мини-сериал, снятый по мотивам одноименного произведения Агаты Кристи. В центре сюжета – сын епископа Бобби Джонс, который становится невольным свидетелем смерти раненного мужчины. Перед кончиной незнакомец успевает задать вопрос: «Почему они не спросили Эванса?». В кармане умершего юноша находит фотографию красивой женщины. Эти два факта – все, что поможет разгадать тайну личности погибшего и причину его смерти. В главных ролях: Люси Бойтон и Уилл Поултер.

Кадр из сериала "Почему не Эванс?"
Сериалы,Гари Олдман,Джек Лауден,Бобби Джонс,Кристин Скотт,Уилл Поултер,Apple,
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