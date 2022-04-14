«Элита» и «Бриджертоны»: новые сезоны сериалов, которые ждали все

Не знаете, на каком сериале остановиться? «Рамблер» собрал проекты, у которых вышли долгожданные продолжения, с которыми можно снова погрузиться в уже полюбившиеся миры.

Фото: Кадр из сериала "Бриджертоны" Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Бриджертоны»

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В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Второй сезон сосредоточился на любовной истории Энтони Бриджертона, холостяка и повесы, который наконец-то решил обзавестись семьей. Новые серии долгожданного продолжения уже доступны к просмотру.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Эмили в Париже»

Маркетолог из Чикаго Эмили Купер получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой и найти баланс между работой, друзьями и отношениями. В главных ролях: Лили Коллинз.

Во втором сезоне Эмили снова возвращается во Францию, чтобы наладить личную жизнь, но попадает в любовный треугольник. Теперь девушке предстоит разобраться не только в чувствах, но и в работе, чтобы не остаться одной и без средств к существованию.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Элита»

Испанский сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. По сюжету трое подростков из бедных семей Самуэль, Надя и Кристиан получают стипендию для обучения в престижной частной школе «Лас Энсинас». Ребятам предстоит влиться в элитную тусовку, но сделать это оказывается не так-то и просто. Убийство одного из учеников и вовсе осложняет жизнь новеньких.

В начале апреля 2022-го года состоялась премьера уже 5-ого сезона: школьники элитного заведения должны разобраться с новым преступлением, защитить друзей и вывести врагов на чистую воду.

«Убивая Еву»

Один из самых известных европейских сериалов (снимали Великобритания и Италия). Остроумный шпионский проект, нарушающий законы жанра, о наемной убийце по имени Вилланель, которая выполняет задания, не оставляя улик или намеков на свою личность. За ней начинает охоту аналитик MI5 Ева Поластри, которая, выезжая на очередное место преступления, замечает связь и с другими инцидентами и убеждает начальство в том, что она должна вести расследование.

В 2022 году состоялась премьера финального сезона сериала, и у поклонников проекта появилась возможность узнать, чем закончилась культовая история противостояния двух женщин.

«Миллиарды»

Финансовая драма о противостоянии двух волков с Уолл-стрит в исполнении обладателей «Эмми» Пола Джаматти и Дэмиена Льюиса. По сюжету принципиальный федеральный прокурор Чак Родс вступает в опасное столкновение с амбициозным финансистом Бобби Аксельродом. Конфликт осложняется тем, что в компании последнего работает психологом жена Чака — Венди, но ее начальник дорожит ей и не хочет, чтобы она оставляла свою должность из-за возможного конфликта интересов.