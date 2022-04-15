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5 часов назад

Два ключевых героя вернутся на экраны во втором сезоне «Игры в кальмара»

Inc-News

О скорых съемках продолжения нашумевшего южнокорейского проекта его атворы уже объявляли ранее.

Два героя вернутся на экраны во втором сезоне «Игры в кальмара»
Фото: Inc-NewsInc-News

После анонса второго сезоны «Игры в кальмара» поклонники наперебой стали обсуждать – кто станет главными действующими лицами. Любители кино в социальных сетях выражали надежду на то, что их любые персонажи вновь появятся на экране. Накануне режиссер Хван Дон-хек обнадежил поклонников сериала, заявив, исполнители главных персонажей в первой части актеры Ли Джон-джэ и Ли Бен Хон войдут в актерский состав и во втором сезоне. Более того, режиссер не исключил, что в продолжении сериала может появиться и беглянка из Северной Кореи – но уже в образе близнеца своей героини из первого сезона.

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