Два героя вернутся на экраны во втором сезоне «Игры в кальмара»

После анонса второго сезоны «Игры в кальмара» поклонники наперебой стали обсуждать – кто станет главными действующими лицами. Любители кино в социальных сетях выражали надежду на то, что их любые персонажи вновь появятся на экране. Накануне режиссер Хван Дон-хек обнадежил поклонников сериала, заявив, исполнители главных персонажей в первой части актеры Ли Джон-джэ и Ли Бен Хон войдут в актерский состав и во втором сезоне. Более того, режиссер не исключил, что в продолжении сериала может появиться и беглянка из Северной Кореи – но уже в образе близнеца своей героини из первого сезона.