Как Олег Табаков решил судьбу “Ворониных”

Один из самых популярных российских сериалов – “Воронины” – выходил на телеканале СТС в течение десяти лет. Костя Воронин и его близкие завоевали сердца зрителей. И теперь сложно представить, что на их месте могли быть… другие актеры. От кого это зависело и причем здесь решительное слово Олега Табакова – читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Воронины" Кадр из сериала "Воронины"

Ситком “Воронины” – не оригинальный проект. Это адаптация комедийного сериала “Все любят Рэймонда”.

Кадр из сериала "Все любят Рэймонда"

Еще один интересный факт: между днем, когда “Рэймонд” появился на американском телевидении, и днем выхода первой серии “адаптации” прошло 13 долгих лет.

В 2008 году предложение адаптировать “Рэймонда” в России поступило создателю оригинального проекта Филу Розенталю. Фил, как человек ответственный, отправился в Москву, чтобы познакомиться с будущими партнерами и обсудить все детали. Сериал планировали назвать “Все любят Костю”.

В кастинге на отбор артистов, которые сыграют Ворониных, Розенталь участвовал лично. Актерам поставили задачу – рассмешить сценариста. И лучше всех с этим справились Борис Клюев (к слову, будущий Николай Воронин) и Евгений Миллер (которому должна была отойти роль Кости Воронина). Но по неизвестной причине генеральному продюсеру телеканала СТС Александру Роднянскому кандидатура Миллера не понравилась. Актера не утвердили на роль Кости, что сильно огорчило Фила Розенталя.

Кадр из фильма "Экспорт "Рэймонда"

Когда Роднянский покинул свой пост, команда, которая трудилась над “Ворониными”, вздохнула с облегчением. Но… работу над пилотной серией вновь притормозили на уровне высшего руководства телеканала. Члены съемочной группы разошлись по другим проектам, а сам Розенталь улетел из России.

Прошло еще десять месяцев, Филу из Москвы позвонили вновь. К этому моменту завершилась основная стадия кастингов: в проекте появились Анна Фроловцева (Галина Воронина), Станислав Дужников (Леня Воронин), (Вера), Мария Ильюхина (Маша) и дети, сыгравшие близнецов – Кирилл и Филипп Михины. А вот с сериальным Костей вновь случилась заминка.

Евгений Миллер в то время служил в Московском художественном театре под руководством Олега Табакова. Розенталь пришел лично на прием к худруку, чтобы получить разрешение на съемки Миллера в сериале. Этот момент есть в документальном фильме "Экспорт "Рэймонда" о съемках российской адаптации сериала.

Кадр из фильма "Экспорт "Рэймонда"

Олег Павлович отказал Розенталю.

“Вот уйду я из МХТ, и можете начинать свой ситком”, – сказал Табаков на встрече.