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1 час назад

У франшизы «Последний богатырь» появится сериал-продолжение

Tlum.ru

Не так давно отечественная франшиза про удалого молодца, неведомым образом оказавшегося не в сказке, а в реальности, закончилась. «Последний богатырь: Посланник тьмы» вышел в российский прокат 23 декабря 2021 года, удачно закрыл основные линии повествования, не оставив разочарованным почти ни одного зрителя. Вы, может, хотите ещё? Потому что это «ещё» обязательно будет. Тлум.Ру рассказывает подробности.

У франшизы «Последний богатырь» появится сериал-продолжение
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Трилогия фильмов о богатыре Иване, узнавшем о своей родословной, а заодно и о существовании былинных героев, продолжится сериалом. Его название «Последний богатырь. Наследие»

Проект стал одним из победителей конкурса на создание национального контента в цифровой среде, проведенного Институтом развития Интернета. Всего финансовую поддержку получили 115 проектов, среди которых есть документальные и художественные сериалы, приложения, игры, серии видеороликов и другой вид контента. Выходить всё это разнообразие будет вплоть до 2024 года.

Елена Лапина — исполнительный директор Института развития Интернета — сообщила, что до конца этого года планируется реализовать 42 проекта-победителя. Будет ли среди них Богатырь?

О сюжете пока не рассказывают, исходя из названия можно понять, что сосредоточится сценарий либо на детях Ивана и Василисы, либо на том, как сказку в реальность перетащить. Первое вполне логично, в то время как второе вызывает вопрос: надо ли?С учётом кассы в более чем 2 миллиарда рублей — и это только у последней части — можно заранее согласиться: зрителям проект будет интересен. Ждём новостей о сюжете.

Сериалы,Последний богатырь,Институт развития интернета,
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