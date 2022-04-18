У франшизы «Последний богатырь» появится сериал-продолжение

Не так давно отечественная франшиза про удалого молодца, неведомым образом оказавшегося не в сказке, а в реальности, закончилась. «Последний богатырь: Посланник тьмы» вышел в российский прокат 23 декабря 2021 года, удачно закрыл основные линии повествования, не оставив разочарованным почти ни одного зрителя. Вы, может, хотите ещё? Потому что это «ещё» обязательно будет. Тлум.Ру рассказывает подробности.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Трилогия фильмов о богатыре Иване, узнавшем о своей родословной, а заодно и о существовании былинных героев, продолжится сериалом. Его название «Последний богатырь. Наследие»

Проект стал одним из победителей конкурса на создание национального контента в цифровой среде, проведенного Институтом развития Интернета. Всего финансовую поддержку получили 115 проектов, среди которых есть документальные и художественные сериалы, приложения, игры, серии видеороликов и другой вид контента. Выходить всё это разнообразие будет вплоть до 2024 года.

Елена Лапина — исполнительный директор Института развития Интернета — сообщила, что до конца этого года планируется реализовать 42 проекта-победителя. Будет ли среди них Богатырь?