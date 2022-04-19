В Сети вышел трейлер последнего эпизода «Доктора Кто»

В Сети опубликовали трейлер последнего эпизода сериала «Доктор Кто», одну из главных ролей в котором исполнила Джоди Уиттакер. Финальный выпуск носит название «Последнее приключение Тринадцатого Доктора».

Фото: runews24.ru runews24.ru

В съемках сериала также приняли участие Софи Алдред и Джанет Филдинг. Актрисы снимались в киноленте в 1980-х годах и тогда исполнили роли двух бывших напарниц Теган и Доктора Эйнс.