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1 час назад

В Сети вышел трейлер последнего эпизода «Доктора Кто»

runews24.ru

В Сети опубликовали трейлер последнего эпизода сериала «Доктор Кто», одну из главных ролей в котором исполнила Джоди Уиттакер. Финальный выпуск носит название «Последнее приключение Тринадцатого Доктора».

В Сети вышел трейлер последнего эпизода «Доктора Кто»
Фото: runews24.rurunews24.ru

В съемках сериала также приняли участие Софи Алдред и Джанет Филдинг. Актрисы снимались в киноленте в 1980-х годах и тогда исполнили роли двух бывших напарниц Теган и Доктора Эйнс.

В проекте также появятся киберлюди, Мастер и другие интересные персонажи. Предполагается, что сериал выйдет на экраны осенью текущего года.

Сериалы,Джанет Филдинг,Джоди Уиттакер,
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