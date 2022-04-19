Третья часть антологии «Любовь, смерть и роботы» выйдет 20 мая

Netflix опубликовал тизер третьего сезона «Любви, смерти и роботов» — серии короткометражек, рассказывающих отдельные истории и выполненных в разных стилях.

К сожалению, ролик практически целиком соткан из фрагментов первого и второго сезонов, премьера которых состоялась в марте 2019-го и мае 2021-го соответственно. Новый сезон выйдет на стриминговом сервисе 20 мая, а его содержание пока не раскрывается.