Третья часть антологии «Любовь, смерть и роботы» выйдет 20 мая

Netflix опубликовал тизер третьего сезона «Любви, смерти и роботов» — серии короткометражек, рассказывающих отдельные истории и выполненных в разных стилях.
К сожалению, ролик практически целиком соткан из фрагментов первого и второго сезонов, премьера которых состоялась в марте 2019-го и мае 2021-го соответственно. Новый сезон выйдет на стриминговом сервисе 20 мая, а его содержание пока не раскрывается.
Напомним, что продюсерами антологии выступают Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая»).
Также отметим, что с 6 по 10 июня Netflix проведёт очередную онлайн-выставку Geeked Week, посвящённую грядущим проектам. Судя по постеру, среди них значатся сериал по мотивам Resident Evil и продолжение «Аркейна».