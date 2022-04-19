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5 часов назад

Третья часть антологии «Любовь, смерть и роботы» Netflix выйдет 20 мая

Игромания.ру

Netflix опубликовал тизер третьего сезона «Любви, смерти и роботов» — серии короткометражек, рассказывающих отдельные истории и выполненных в разных стилях.

Третья часть антологии «Любовь, смерть и роботы» выйдет 20 мая
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К сожалению, ролик практически целиком соткан из фрагментов первого и второго сезонов, премьера которых состоялась в марте 2019-го и мае 2021-го соответственно. Новый сезон выйдет на стриминговом сервисе 20 мая, а его содержание пока не раскрывается.

Напомним, что продюсерами антологии выступают Тим Миллер («Дэдпул») и Дэвид Финчер («Семь», «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая»).

Также отметим, что с 6 по 10 июня Netflix проведёт очередную онлайн-выставку Geeked Week, посвящённую грядущим проектам. Судя по постеру, среди них значатся сериал по мотивам Resident Evil и продолжение «Аркейна».

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