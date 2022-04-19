В сети вышел сериал «Нереалити»

Во вторник, 19 апреля, в сети состоялась премьера сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в главной роли. В центре сюжета — дерзкая звезда популярного реалити-шоу Рита.

Фото: Кадр из сериала "Нереалити" Кадр из сериала "Нереалити"

Спустя десять лет участия в телепрограмме её выгоняют за «токсичность» и героине приходится вернуться в свой родной провинциальный город в поисках денег. Однако там никто не только не намерен ей помогать, но и видеть звезду не желает. Тем не менее, Рита не оставляет надежды достичь своей цели и ввязывается в приключения.

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Режиссёром выступила Анна Пармас, чьи проекты были удостоены премий «Золотой орёл», «Ника», а также призов «Кинотавра».

Во вторник, 19 апреля, на видеосервисах Premier и KION вышло российское драмеди «Нереалити» режиссёра Анны Пармас, чьи фильмы «История одного назначения» и «Давай разведёмся!» были отмечены призами на фестивале «Кинотавр». Среди сценаристов — Екатерина Сазонова, работавшая над популярными лентами «Закрытая школа» и «Вы все меня бесите». В главной роли — Ольга Дибцева. Её фильмография включает такие проекты, как «Холоп», «Последний министр», «Мылодрама».

Главная героиня — звезда реалити-шоу «Дом-2» Рита. Она провела на проекте десять лет и была изгнана за «токсичность». Девушке приходится вернуться в родной провинциальный город, где ей никто не рад — Рита неоднократно публично демонстрировала пренебрежение к землякам, что не осталось ими незамеченным. Кроме того, все верят в скандальный экранный образ героини. Отец девушку также видеть не желает и не пускает в квартиру, поддержать её в любой ситуации готова лишь мать.

Завязка сериала получилась довольно посредственной и больше озадачивающей, чем интригующей. На жёлтом «Мустанге» Рита в провинцию приезжает, чтобы найти деньги — сумма меняется несколько раз и колеблется в диапазоне от 200 до 300 тысяч рублей.

Уже в этот момент к героине (и к сценаристам) возникает сразу несколько вопросов: почему девушка не догадывается продать автомобиль? Откуда могут быть свободные сотни тысяч рублей у жителей провинциального города? И, наконец, почему телезвезда за десять лет никак не монетизировала свою славу?

У зрителей может появиться предположение, что приезд Риты обусловлен желанием увидеть давно брошенную дочь. Это многое объяснило бы, но долгое время кажущееся равнодушным отношение главной героини к девочке заставляет отказаться от догадки.

Все эти вопросы так и остаются открытыми, по крайней мере, в первых четырёх эпизодах. Впрочем, быстро становится понятно, что сама завязка скорее условна — она нужна, чтобы свести в единый сюжет все остальные события. Как раз ими «Нереалити» и интересен.

В поисках денег Рита постоянно оказывается в разнообразных забавных, глупых, а порой и опасных ситуациях. Все они обеспечивают удачную динамику, благодаря которой повествование не проседает. На экране постоянно разворачивается экшен — от комичных ссор и сцен с шантажом, который практикуют даже дети, до погонь и похищений. Усиливают накал страстей и взаимоотношения жителей городка, где все друг друга знают, постоянно собирают сплетни, а при малейших разногласиях вспоминают старые конфликты.

Чем дальше — тем более яркими и захватывающими становятся приключения героини. Даже самые острые ситуации всегда подаются с позитивом и юмором. При этом обилия шуток как таковых в сериале нет — настроение создают отношение Риты к происходящему и неизменно задорный саундтрек.

Музыкальное сопровождение «Нереалити» заслуживает отдельного внимания. Действие сопровождается разнообразными поп-хитами 1990-х и 2000-х — от Алисы Мон до группы «Фабрика». При этом песен настолько много, что сначала они порой раздражают — в первой серии кажется, что композиции сменяют друг друга без всякой логики. Со временем их становится меньше, а звучание начинает работать на усиление нужного настроения. В одной из сцен, например, жизнь Риты оказывается в серьёзной опасности, однако зрителю легко дают понять, что ничего страшного не случилось — интуитивно понятно, что главная героиня навряд ли сильно пострадает под песню «Море зовёт».

Немало внимания в «Нереалити» кинематографисты уделили теме семейных взаимоотношений, при этом не выводя её на передний план. Тем не менее, лента обретает дополнительный смысл и очарование, когда хорошо скрываемые чувства героев начинают проявляться. Так, Рита, старательно демонстрировавшая незаинтересованность в воспитании и жизни дочери, с готовностью бросается на её защиту, а после — легко и без нравоучений помогает решить проблемы со сверстниками. Сама девочка также к родной матери относится холодно и видеть её не желает, но в затруднительной ситуации предпочитает обращаться именно к ней.

Тема семьи отражена и в отношениях Риты с её родителями, которых блистательно сыграли Инга Оболдина и Николай Фоменко. Каким бы ни было их отношение к дочери, любовь в итоге оказывается сильнее.

Сериал стал большим прорывом для Ольги Дибцевой. Несмотря на обширную фильмографию, включающую более 70 картин, именно в «Нереалити» актриса исполнила одну из своих первых главных ролей, а среди действительно заметных проектов — первую, и очень точно попала в образ.

Рита с первых кадров не вызывает симпатии. Она ведёт себя грубо, постоянно хамит и откровенно нарывается на проблемы. С развитием сюжета её характер лучше не становится, однако зрители могут поймать себя на мысли, что со временем начинают сопереживать героине, болеть за неё и прощать всю дерзость и агрессию. Отчасти это происходит благодаря обаянию актрисы и её яркой игре, позволяющей наделить даже такого спорного персонажа харизмой и жизнью.