Появился яркий постер сериала «Мисс Марвел» от Marvel

Marvel Studios и Disney 19 апреля опубликовали свежий постер сериала «Мисс Марвел». Он получился ярким, с большим количеством персонажей.

Фото: Marvel Marvel

В самом центре постера можно увидеть главную героиню, Камалу Хан. Судя по наряду, это будет её супергеройский костюм. Также на постер поместили и других героев, которые сыграют в шоу второстепенные роли.

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По сюжету, Камала Хан — безумная фанатка супергероев, которая сама получает сверхспособности и становится героем. Она умеет растягивать свои части тела, прямо как Мистер Фантастик.