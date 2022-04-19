Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
3 часа назад

Появился яркий постер сериала «Мисс Марвел» от Marvel

Чемпионат.com

Marvel Studios и Disney 19 апреля опубликовали свежий постер сериала «Мисс Марвел». Он получился ярким, с большим количеством персонажей.

Появился яркий постер сериала «Мисс Марвел» от Marvel
Фото: MarvelMarvel

В самом центре постера можно увидеть главную героиню, Камалу Хан. Судя по наряду, это будет её супергеройский костюм. Также на постер поместили и других героев, которые сыграют в шоу второстепенные роли.

Marvel

По сюжету, Камала Хан — безумная фанатка супергероев, которая сама получает сверхспособности и становится героем. Она умеет растягивать свои части тела, прямо как Мистер Фантастик.

Главную роль сыграла Иман Веллани, также в шоу появятся Мэтт Линтц, Зенобия Шрофф, Алисия Райнер и другие. Шоу стартует 8 июля на Disney+, но в России сервис недоступен.

Сериалы,Алисия Райнер,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители