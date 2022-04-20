Каким получился сериал «Полиция Токио» про криминальную изнанку Японии

В апреле на HBO Max состоялась премьера 10-серийного проекта «Полиция Токио» — вольной экранизации мемуаров журналиста Джейка Адельштейна, оказавшегося в самом сердце Токио. «Газета.Ru» рассказывает, каким получился сериал о столкновении японских банд, увиденном глазами юного американца.
Молодой и дерзкий в своих амбициях американский журналист Джейк Адельштейн (Энсел Элгорт) в конце 90-х переезжает в Японию. Его цель — остаться жить и работать в Токио, а конкретно — в главной и самой популярной газете азиатского мегаполиса «Емиури симбун». И, если рядового туриста привлекает пестрая сторона жизни Токио, Джейка влечет закулисье города. Получив заветную должность штатного криминального хроникера, он погружается в опасный мир японской столицы, не замечая, что пока он всматривается в мафию, мафия начинает всматриваться в него.
Одним из продюсеров сериала и режиссером пилотной серии, задавшей тон и стиль всему проекту, стал культовый голливудский постановщик Майкл Манн, автор «Схватки», «Своего человека», «Али» и многих других фильмов, без которых современный американский кинематограф не был бы полноценным.
Интерес Манна к биографии реального Джейка Адельштейна, оказавшегося в самом центре противостояния токийских якудз, вполне очевиден — на протяжении всей карьеры режиссера прослеживается его искренний интерес к двум ключевым темам: работе полиции и историям так называемых андердогов, аутсайдеров, людей, выбивающихся из общего ряда. Таким был главный герой «Своего человека», раскрывший крупнейший табачный заговор Америки, и бандит в «Схватке» — преступник со своим необычным сводом моральных принципов. И, конечно же, Соколиный Глаз в «Последнем из могикан» — настоящий герой-одиночка, бесстрашно бросающий вызов окружающему злу.
«Полиция Токио» совмещает в себе вышеперечисленные ключевые X-факторы Манновских историй. Юный герой Энсела Элгорта американский журналист, сбежавший от горестей прошлой жизни в абсолютную неизвестность нового для себя мира. Несмотря на блестящее владение японским языком и наличие неплохих знаний о японской культуре, он постоянно оказывается объектом насмешек для своих коллег. Более того, уклад жизни рядовых японцев не перестает его шокировать: например, в японской прессе нельзя называть убийство «убийством», многие темы строго табуированы, а привычное американскому характеру показное дружелюбие здесь встречается не ответной улыбкой, а суровой настороженностью.
За второй важный аспект сюжета отвечает герой Кена Ватанабэ («Начало», «Мемуары гейши»), который играет местного полицейского Хирото, балансирующего между внутренним кодексом чести и внешней все поглотившей коррупции. После мимолетного знакомства во время полицейской облавы Джейк и Хирото объединяются в странный тандем, работающий на контрасте: Хирото — многое повидавший человек с поникшим взглядом, в то время как глаза Джейка все еще искрятся юношеским запалом.
Их дуэт проходит сложный процесс развития: от настороженности и притирки до почти семейных отношений, в которых Хирото для Джейка и важная фигура отца, и наставник, и проводник в зазеркалье, скрытое от глаз обычных жителей мегаполиса. Видимо, авторами потому и выбран неспешный и временами даже проседающий темп повествования: вместе с Джейком, подобно Дороти из «Изумрудного города», мы должны проникнуться и налюбоваться новым для себя миром с его уникальной культурой и внешним фоном.
Несмотря на то, что Манн снял только первый эпизод из 10 (за основную часть остальных серий отвечает Джозеф Владыка, работавший ранее над «Нарко» и «Террором»), весь сериал пропитан его фирменным художественным стилем. Например, во второй серии герои вместе с токийским спецназом едут на облаву, и эта сцена — почти оммаж моменту ограбления банка в «Схватке»: с такой же динамикой и сочетанием видеоряда с напряженной, ведущей свой критический отсчет музыкой.
В следующей серии сцена с Адельштейном, чье лицо в полумраке всматривается в нависших над ним мафиози. Таким же образом своих противников встречал и герой Уилла Смита в «Али» — байопике о легендарном боксере, оказавшемся не только выдающимся спортсменом, но и важной фигурой массовой культуры, вышедшей далеко за рамки привычного образа атлета.
В пилотной серии, снятой Манном, много крупных планов — излюбленного приема режиссера, всегда стремящегося всмотреться в лица своих героев, уловить не только их внешнее, но и внутреннее движение. Это и благо, и проклятие для актеров: в таких условиях невозможно спрятаться от камеры и что-то утаить от зрителя. Но именно благодаря этому молчаливое спокойствие и вселенская усталость в глазах героя Ватанабэ так удачно сочетается с динамичной мимикой персонажа Элгорта, отчаянно желающего выделиться из толпы.
Про Элгорта хочется сказать отдельно: этот проект с первых минут становится важным пунктом в его фильмографии. Он пока что идет путем условного Брэда Питта — актера со смазливой внешностью, отчаянно желающего доказать, что он намного больше, чем просто красивое личико. И в «Полиции Токио» Элгорту это удается. Сказывается и отличная актерская подготовка артиста, выучившего не самый простой японский язык, и его личная органика.
По итогу первой половины сезона «Полиция Токио» — нуарный наследник классических детективов 90-х с их противостояниями внутри японской мафии, продажными и честными полицейскими, а также неочевидными героями, для которых грязный и опасный мир становится идеальной отправной точкой для роста. В этом смысле сериал Майкла Манна возвращает на экран жанровые каноны прошлого, вдыхая при этом в них новую и красочную, как залитые неоном улицы Токио, жизнь.