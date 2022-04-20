«Сестры» готовятся к свадьбе: популярный сериал получит продолжение

Многосерийный фильм режиссера Ильи Силаева «Сестры» получит продолжение, сообщает пресс-служба видеосервиса START. Известно, что в новых сериях главные героини продолжат дело отца, при этом снова будут попадать в дурацкие ситуации и искать на свою голову приключения. В новом сезоне зрители увидят самую большую свадьбу и самую нелепую аварию на «Тесле».

Фото: START START

Напомним, фильм рассказывает историю трех сестер – Маши, Оли и Иры, которые много лет не общались. Однако после смерти отца девушки вынуждены вместе управлять наследством, традиционно мужским видом бизнеса – автосервисом.