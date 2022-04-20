Netflix потерял 200 тыс. подписчиков впервые в истории

После ухода Netflix из России база подписчиков стримингового сервиса снизилась на 200 тыс. человек. Об этом представители компании рассказали в отчёте для инвесторов за первый квартал 2022 года.
Данное сокращение стало первым в истории сервиса, и, как следствие, стоимость акций Netflix после публикации отчёта снизилась на четверть. Кроме того, руководство отчиталось о снижении чистой прибыли с $1,7 млрд до $1,6 млрд.
Несмотря на снижение показателей, Netflix остаётся крупнейшим стриминговым сервисом на рынке — его пользовательская база насчитывает 221,64 млн аккаунтов. Представители компании считают, что примерно треть аудитории не покупает собственную подписку, а берёт аккаунт у других пользователей. Чтобы монетизировать интерес этого сегмента, Netflix планирует ввести более дешёвый вариант подписки с рекламой, однако это произойдёт не раньше 2023 года.