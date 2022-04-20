Netflix потерял 200 тыс. подписчиков впервые в истории

После ухода Netflix из России база подписчиков стримингового сервиса снизилась на 200 тыс. человек. Об этом представители компании рассказали в отчёте для инвесторов за первый квартал 2022 года.

Фото: Netflix Netflix

Данное сокращение стало первым в истории сервиса, и, как следствие, стоимость акций Netflix после публикации отчёта снизилась на четверть. Кроме того, руководство отчиталось о снижении чистой прибыли с $1,7 млрд до $1,6 млрд.