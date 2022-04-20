Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

Количество подписчиков Netflix сократилось на 200 тыс. впервые в истории

CyberSport.ru

После ухода Netflix из России база подписчиков стримингового сервиса снизилась на 200 тыс. человек. Об этом представители компании рассказали в отчёте для инвесторов за первый квартал 2022 года.

Netflix потерял 200 тыс. подписчиков впервые в истории
Фото: NetflixNetflix

Данное сокращение стало первым в истории сервиса, и, как следствие, стоимость акций Netflix после публикации отчёта снизилась на четверть. Кроме того, руководство отчиталось о снижении чистой прибыли с $1,7 млрд до $1,6 млрд.

Несмотря на снижение показателей, Netflix остаётся крупнейшим стриминговым сервисом на рынке — его пользовательская база насчитывает 221,64 млн аккаунтов. Представители компании считают, что примерно треть аудитории не покупает собственную подписку, а берёт аккаунт у других пользователей. Чтобы монетизировать интерес этого сегмента, Netflix планирует ввести более дешёвый вариант подписки с рекламой, однако это произойдёт не раньше 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители