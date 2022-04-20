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4 часа назад

Джерри Уэст требует извинений за образ в сериале «Время побеждать»

Sports.ruиещё 1

Уэст заявил, что авторы сериала совершили «безосновательное и злонамеренное надругательство» над его персонажем, которого играет известный актер Джейсон Кларк.

Джерри Уэст требует извинений за образ в сериале «Время побеждать»
Фото: Sports.ruSports.ru

Адвокаты Уэста утверждают, что легенда «Лейкерс» изображена в сериале как «невежественная деревенщина, которая приходит на тренировку в рыбацкой шляпе».

«Образ иконы НБА и легенды «Лейкерс» Джерри Уэста в фильме «Время побеждать» — это выдумка, претендующая на реальность, заведомо ложная характеристика, которая очень огорчила Джерри и его семью»,

— заявил адвокат Уэста Скип Миллер.

Адвокаты Уэста требуют опровержения не позднее, чем через две недели.

Уэст стал восьмикратным чемпионом НБА в качестве генерального менеджера (шесть раз – с «Лейкерс», два раза – с «Голден Стэйт») и был дважды признан лучшим функционером года (1995, 2004).

Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

Сериалы,Джейсон Кларк,
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