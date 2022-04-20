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1 час назад

Новые кадры сериала по «Властелину колец»

Чемпионат.com

Amazon опубликовала два новых кадра из сериала «Властелин колец: Кольца власти». На первом изображении можно увидеть подростка по имени Тео со сломанным клинком. На втором кадре показали Бронвин — лекаря, которую раньше в книгах, фильмах или играх никогда не упоминали.

Новые кадры сериала по «Властелину колец»
Фото: AmazonAmazon

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В сериале будет множество сюжетных линий: создатели будут опираться на произведения Толкина, при этом добавят что-то и от себя.

Amazon
Amazon

Премьера «Колец власти» состоится 2 мая на Amazon Prime. Ранее Amazon публиковала и другие кадры с персонажами из сериала.

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