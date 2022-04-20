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1 час назад

Хейден Кристенсен и Юэн Макгрегор тщательно готовились к сериалу «Оби-Ван Кеноби»

Чемпионат.com

В мае стартует сериал «Оби-Ван Кеноби». Главные роли в шоу исполнили Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен. Актёры рассказали изданию Entertainment Weekly о подготовке к своим ролям.

Хейден Кристенсен и Юэн Макгрегор тщательно готовились к сериалу «Оби-Ван Кеноби»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Макгрегора, он посмотрел все девять картин франшизы. Примечательно, что ленты со своим участием в момент выхода в кинотеатрах он не смотрел. Актёр освежил память, а также читал научную фантастику по «Звёздным войнам».

Я посмотрел все девять фильмов. Хотел снова погрузиться в эту вселенную, и мне было очень приятно увидеть эти картины. А ещё я читал научную фантастику.

Хейден Кристенсен тоже посмотрел девять фильмов, чтобы вспомнить всё произошедшее. Также актёр принимал участие в работе над мультсериалом «Звёздные войны: Войны клонов», поэтому его знания о вселенной стали ещё больше.

Они много делали с этими персонажами в шоу. Создатели уделили много внимания взаимоотношениям героев. Там были интересные моменты, о которых можно было узнать. Было очень весело вернуться и снова погрузиться в этот мир, который продолжает расти и становиться всё более и более обширным.

«Оба-Ван Кеноби» стартует 27 мая, покажут сразу два эпизода. Шоу выйдет на Disney+, который недоступен в России.

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Сериалы,Звёздные войны: Войны клонов,Юэн Макгрегор,
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