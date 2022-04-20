Второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд на Netflix

Второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

Фото: Кадр: сериал «Бриджертоны» Кадр: сериал «Бриджертоны»

Новые серии шоу обогнали первый сезон и после 25 марта собрали более 627 миллионов часов просмотров. Таким образом «Бриджертоны» стали самым популярным англоязычным сериалом на платформе. Его продлили еще на два сезона, а в Netflix подтвердили, что в следующих сериях планируют охватить еще больше сюжетных линий из романа Джулии Куин.

В январе 2021 года стало известно, что сериал «Бриджертоны» установил абсолютный рекорд стриминговой платформы Netflix: за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей. Тогда проект вошел в десятку лучших во всех странах, где поддерживается сервис Netflix, кроме Японии.