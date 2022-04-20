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2 часа назад

Второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд на Netflix

Lenta.ru

Второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

Второй сезон сериала «Бриджертоны» установил новый рекорд на Netflix
Фото: Кадр: сериал «Бриджертоны»Кадр: сериал «Бриджертоны»

Новые серии шоу обогнали первый сезон и после 25 марта собрали более 627 миллионов часов просмотров. Таким образом «Бриджертоны» стали самым популярным англоязычным сериалом на платформе. Его продлили еще на два сезона, а в Netflix подтвердили, что в следующих сериях планируют охватить еще больше сюжетных линий из романа Джулии Куин.

В январе 2021 года стало известно, что сериал «Бриджертоны» установил абсолютный рекорд стриминговой платформы Netflix: за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей. Тогда проект вошел в десятку лучших во всех странах, где поддерживается сервис Netflix, кроме Японии.

«Бриджертоны» — романтическая драма, основанная на серии книг писательницы Джулии Куин. Шоу рассказывает историю семьи из высшего общества Лондона эпохи Регентства. Создателем сериала является Крис Ван Дьюсен, ранее работавший над проектом «Анатомия страсти».

Сериалы,Анатомия страсти,Netflix,
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