8 сериалов для любителей детективов

На протяжении многих лет люди не перестают любить детективы. Поэтому не удивительно, что немало режиссеров работают именно в этом жанре. Причем постановщики готовы браться как за проверенные временем истории, так и за свежие идеи. В нашем топе мы собрали для вас уже ставшие классикой сериалы и относительные новинки.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

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Вспоминая лучшие отечественные и зарубежные детективные сериалы трудно сразу же не упомянуть экранизацию цикла Артура Конана Дойля о самом известном сыщике в мире мистере Шерлоке Холмсе и докторе Джоне Ватсоне. Советский проект с Ливановым и Соломиным в главных ролях от режиссера Игоря Масленникова получил всемирное признание. Сериал идеально подойдет как для тех, кто читал оригинал, так и для совершенно незнакомых с мистером Холмсом людьми.

Надо сказать, что за много лет было снято немало лент про приключения Шерлока, и выбирать лучший из них — дело сложное и во многом бессмысленное. Одним поклонникам Дойля идеально подходит Холмс Василия Ливанова, другим — эксцентричный и социопатический сыщик Бенедикта Камбербэтча, о котором мы писали в сериальном обзоре про гениальных людей. На сегодняшний день снято более 200 экранизаций про великого сыщика, и каждый зритель может подобрать себе что-то по вкусу.

«Готэм»

Американский детективный сериал повествует о родном городе одного из наиболее известных супергероев в мире Бэтмене. Вот только сам Брюс Уэйн в этой истории показан еще ребенком, недавно потерявший родителей. Главными же героями «Готэма» выступают детективы Джеймс Гордон и Харви Буллок. Вместе они противостоят таким злодеям, как Освальд Кобблпот (Пингвин), Селина Кайл (Женщина-кошка), Эдвард Нигма (Загадочник) и другим.

«Мыслить как преступник»

Кадр из сериала

Излюбленный ход в американских детективных сериалах — сделать главными героями сотрудников ФБР. Команда следователей в этой истории стремится понять ход мыслей злоумышленника, и в этом им помогают эксперты по поведенческому анализу из спецотдела. Эти люди способны составить психологический портрет преступника, предугадать действия врага и виртуозно предотвратить новые злодеяния.

«Как избежать наказания за убийство»

В центре сюжета – Аннализ Киттинг, живая легенда среди адвокатов. Героине под силу выиграть любое дело, вне зависимости от степени вины подзащитного. Неудивительно, что будущие юристы не прочь поучиться у Киттинг ремеслу. Вот только пятеро лучших студентов из юридической школы не подозревали, кем они станут под началом Аннализ…

«Касл»

Сериал о харизматичном писателе в исполнении звезды Натана Филлиона до сих пор пользуется большим спросом среди любителей детективного жанра, хотя сам проект уже давно подошел к концу. Ричард Касл после финала своей книги изнывает от тоски. Внезапно в городе появляется убийца, черпающий вдохновения из цикла произведений Ричарда. Так герой окунается в новый для себя мир полицейских расследований. А заодно Касл делает детектива Кейт Беккет героиней своих новых книг.

«Место встречи изменить нельзя»

Раз уж мы в начале обзора вспомнили советского «Шерлока Холмса», то надо обязательно упомянуть и детективный шедевр с Владимиром Высоцким в главной роли. В центре сюжета оказывается молодой офицер Володя Шарапов, который после возвращения с Великой Отечественной войны попадает на службу в МУР. Наставником и начальником вчерашнего солдата становится матерый следователь Глеб Жеглов, который предпочитает находить преступников не совсем законными методами…

«След»

Кадр из сериала

Федеральная экспертная служба была организована с целью раскрытия сложных преступлений, когда обычные полицейские оказываются бессильны. В распоряжении суперкоманды лучшие технические новинки, идеальная лаборатория, оружие и так далее. Но самое главное – сотрудники ФЭС относятся друг к другу как к родным, и на все готовы пойти ради общего дела. Сериал «След» выходит в эфир вот уже 15 лет и, кажется, до финала еще далеко.

«Улицы разбитых фонарей»