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44 минуты назад

Съемки продолжения сериала "Сельский детектив" начнутся в мае

runews24.ru

В столице Верхневолжья будут проходить съёмки сериала «Сельский детектив».

Съемки продолжения сериала "Сельский детектив" начнутся в мае
Фото: Кадр из сериала "Сельский детектив"Кадр из сериала "Сельский детектив"

Об этом стало известно из постановления, которое было опубликовано на сайте администрации Твери. В документе говорится о том, что администрация города даёт разрешение на проведение съёмок.

Сериал «Сельский детектив» выходит на телеканале ТВЦ.

Съёмочная группа будет находиться в городе с 10 мая по 27 декабря. Работать группа сможет во всех четырёх районах Твери.

Добавим, что съёмки сериала «Сельский детектив» проводит ООО «Творческо-производственное объединение «Сила».

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