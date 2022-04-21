Съемки продолжения сериала "Сельский детектив" начнутся в мае

В столице Верхневолжья будут проходить съёмки сериала «Сельский детектив».
Об этом стало известно из постановления, которое было опубликовано на сайте администрации Твери. В документе говорится о том, что администрация города даёт разрешение на проведение съёмок.
Сериал «Сельский детектив» выходит на телеканале ТВЦ.
Съёмочная группа будет находиться в городе с 10 мая по 27 декабря. Работать группа сможет во всех четырёх районах Твери.
Добавим, что съёмки сериала «Сельский детектив» проводит ООО «Творческо-производственное объединение «Сила».