Состоялась премьера второго сезона сериала "Эпидемия"

Состоялась премьера второго сезона российского сериала "Эпидемия" о таинственном вирусе, превратившем Москву в мертвый город. Деньги потеряли ценность, а электричество осталось в прошлом. Те, кому пока удалось выжить, борются за еду и бензин.

Фото: Кадр из сериала "Эпидемия" Кадр из сериала "Эпидемия"

Главный персонаж — Сергей (Кирилл Кяро). Мужчина живет в пригороде со своей возлюбленной и ее ребенком-аутистом. Однако в городе осталась его бывшая жена с их общим сыном. Сергей, несмотря на сложные отношения с экс-супругой, решает вывезти их из умирающего мегаполиса.

В сериале снимались Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак. Кроме того, во втором сезоне появились новые артисты — Юра Борисов, Никита Еленев, Виктория Клинкова и другие.

В 2020 году первый сезон сериала вышел на Netflix Originals и на протяжении двух недель входил в десятку самых просматриваемых сериалов в мире. Кроме того, проект получил высокую оценку от автора культовых романов-ужасов Стивена Кинга.

Первый сезон был снят по книге Яны Вагнер "Вонгозеро", а сюжет второго сезона создал сценарист Роман Кантор.