Опубликован новый тизер сериала "Интервью с вампиром"

Шоураннером проекта выступает Ролин Джонс. Дата премьеры пока не разглашается.

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Канал AMC показал свежий тизер предстоящего сериала "Интервью с вампиром", основанного на одноименном романе Энн Райс.

Сюжет рассказывает историю аристократа по имени Луи де Пон дю Лак, которого против его воли обращают в вампира. Действие шоу происходит в Новом Орлеане в конце XVIII века.

В основном актерском составе числятся Джейкоб Андерсон, Бэйли Басс, Виктория Харрис, Сэм Рид, Эскаланте Ланди, Ассад Заман и другие.