Опубликован новый тизер сериала "Интервью с вампиром"

Шоураннером проекта выступает Ролин Джонс. Дата премьеры пока не разглашается.
Канал AMC показал свежий тизер предстоящего сериала "Интервью с вампиром", основанного на одноименном романе Энн Райс.
Сюжет рассказывает историю аристократа по имени Луи де Пон дю Лак, которого против его воли обращают в вампира. Действие шоу происходит в Новом Орлеане в конце XVIII века.
В основном актерском составе числятся Джейкоб Андерсон, Бэйли Басс, Виктория Харрис, Сэм Рид, Эскаланте Ланди, Ассад Заман и другие.
Шоураннером ленты выступает Ролин Джонс ("Изгоняющий дьявола"). Режиссером первых двух эпизодов стал Алан Тейлор ("Многие святые Ньюарка", "Клан Сопрано", "Безумцы"). Проект будет состоять из 8 серий, которые выйдут на AMC в 2022 году.