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1 час назад

Опубликован новый тизер сериала "Интервью с вампиром"

Inc-News

Шоураннером проекта выступает Ролин Джонс. Дата премьеры пока не разглашается.

Опубликован новый тизер сериала "Интервью с вампиром"
Фото: Inc-NewsInc-News

Канал AMC показал свежий тизер предстоящего сериала "Интервью с вампиром", основанного на одноименном романе Энн Райс.

Сюжет рассказывает историю аристократа по имени Луи де Пон дю Лак, которого против его воли обращают в вампира. Действие шоу происходит в Новом Орлеане в конце XVIII века.

В основном актерском составе числятся Джейкоб Андерсон, Бэйли Басс, Виктория Харрис, Сэм Рид, Эскаланте Ланди, Ассад Заман и другие.

Шоураннером ленты выступает Ролин Джонс ("Изгоняющий дьявола"). Режиссером первых двух эпизодов стал Алан Тейлор ("Многие святые Ньюарка", "Клан Сопрано", "Безумцы"). Проект будет состоять из 8 серий, которые выйдут на AMC в 2022 году.

Сериалы,Интервью с вампиром,Безумцы,Клан Сопрано,Изгоняющий дьявола,Ассад Заман,Ролин Джонс,Сэм Рид,Джейкоб Андерсон,Энн Райс,Алан Тейлор,
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