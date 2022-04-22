Турция снимет адаптацию сериала "Беверли Хиллз 90210"

Актерский состав пока что неизвестен. Предположительно, сериал готовится к эфиру в новом сезоне и планируется как долгосрочный проект. Турецкие зрители с восторгом восприняли идею переснять сериал.

Фото: Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Напомним, сериал об американской молодёжи девяностых. История шумной компании сначала школьников, а затем студентов.