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23 минуты назад

Турция снимет адаптацию сериала "Беверли Хиллз 90210"

RusTurkey.com

Актерский состав пока что неизвестен. Предположительно, сериал готовится к эфиру в новом сезоне и планируется как долгосрочный проект. Турецкие зрители с восторгом восприняли идею переснять сериал.

Турция снимет адаптацию сериала "Беверли Хиллз 90210"
Фото: Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

Напомним, сериал об американской молодёжи девяностых. История шумной компании сначала школьников, а затем студентов.

Основные темы сериала - не только любовь или непростые отношения с родителями, но и такие проблемы, как ранний алкоголизм, СПИД, подростковые беременности, изнасилования и даже самоубийства. Словом, реальная жизнь.

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