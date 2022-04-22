Турция снимет адаптацию сериала "Беверли Хиллз 90210"

Актерский состав пока что неизвестен. Предположительно, сериал готовится к эфиру в новом сезоне и планируется как долгосрочный проект. Турецкие зрители с восторгом восприняли идею переснять сериал.
Напомним, сериал об американской молодёжи девяностых. История шумной компании сначала школьников, а затем студентов.
Основные темы сериала - не только любовь или непростые отношения с родителями, но и такие проблемы, как ранний алкоголизм, СПИД, подростковые беременности, изнасилования и даже самоубийства. Словом, реальная жизнь.