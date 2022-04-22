Netflix думает сразу продлить «Ведьмака» ещё и на четвёртый сезон

Постановщик Стивен Серджик, снявший несколько эпизодов «Ведьмака», заявил о готовности Netflix продлить сериал на четвёртый сезон ещё до выхода третьего. В данный момент шоураннер Лорен Шмидт-Хиссрих уже продумывает потенциальный сюжет продолжения.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Прямо сейчас идет производство третьего сезона сериала в Словении. Авторы утверждают, что на съёмочный процесс уйдёт около полугода. Так что при самых благоприятных прогнозах работа продолжится вплоть до августа, а затем начнётся этап постпроизводства. Скорее всего, продолжение зрители не увидят как минимум до весны 2023 года.