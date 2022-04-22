Почему актеры сериала «Элита» уходят из проекта

Испанский сериал «Элита» за свое 5-летние существование на Netflix потерял практически весь свой оригинальный состав. Зрители каждый сезон отмечают, что в сюжет вводятся новые персонажи, в то время как старые получают всё меньше и меньше развития.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Конечно, многие герои попросту пали жертвой несчастных случаев, которые постоянно случаются в самой престижной школе в стране «Лас Энчинас». Тем не менее, некоторые исполнители главных ролей сами принимают решение о том, чтобы их персонаж больше не являлся действующей фигурой повествования. Так почему же актеры уходят?

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Другие проекты

Одной из главных причин для вывода из сюжета персонажей Мигеля Эррана (Miguel Herrán) и Хайме Лорэнте (Jaime Lorente) стало их участие в сериале «Бумажный дом». Актеры посчитали, что проект принесет им гораздо больший успех и будет наиболее интересен, и они, впрочем, не прогадали.

Параллельная карьера

Любимчик многих зрителей сериала Арон Пипер (Arón Piper) после 5 сезонов решил, что его главная страсть все же лежит в сфере музыки. Актер начал карьеру певца еще в момент съемок и, увидев как выстрелили его треки, теперь не намеревается останавливаться. Кроме того, Арон признавался, что уже устал от подобного образа, который ему навязали создатели сериала и не видит там развития для себя и своих умений.

Данна Паола (Danna Paola), исполнительница роли Лукреции, уже до сериала была вполне известной певицей в Испании. Девушка тоже сфокусировалась на этой сфере и больше не участвует в других проектах в качестве актрисы. В одном из клипов на ее трек даже приняли участие коллеги по сериалу, так что можно с уверенностью сказать, что даже после ухода актеры продолжают дружить и общаться.

Недовольство сценарием

Стоит отметить, что не у всех актеров столь радужные воспоминания о проекте. Конечно, в открытую никто не выражает своего недовольства, однако по слухам, например, Мигель Бернардо (Miguel Bernardeau) долгое время требовал какого-то более интересного развития для своего персонажа. Поговаривают также, что Эстер Экспозито (Ester Expósito), которая на момент начала съемок была самой юной участницей актерского состава, чувствовала себя некомфортно из-за обилия постельных сцен.

В 5 сезоне этот аспект сериала достиг своего пика, поэтому сейчас Эстер скорее всего чувствует облегчение, что покинула «Элиту» задолго до этого. Звездой сериала сейчас определенно можно считать Итзана Эскамилью (Itzan Escamilia).

Пока неизвестно, какой будет судьба его персонажа в следующих сезонах, если он вообще будет в них присутствовать, так как Итзан также неоднократно говорил в интервью, что не считает появление практически в каждом сезоне нового любовного интереса у его героя правильным.