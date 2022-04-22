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1 час назад

Съемки четвертого сезона "Очень странных дел" обошлись в $270 млн

Газета.Ru

Каждый новый эпизод четвертого сезона фантастического сериала "Очень странные дела" братьев Даффер обошелся Netflix в $30 млн, сообщает The Wall Street Journal. Общий бюджет сезона превысил $270 млн. Это вдвое дороже работы над финальным сезоном сериала "Игра престолов" HBO, каждый из эпизодов которого стоил $15 млн. Бюджет каждой серии третьего сезона "Очень странных дел" составлял около $10 млн. Причиной увеличения расходов могли стать долгое производство и рост гонораров актеров. У сериала "Очень странные дела" шесть премий "Эмми" и премия Гильдии киноактеров США в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале". Премьера четвертого сезона состоится 27 мая 2022 года. Ранее в сети появился финальный трейлер к сериалу "Очень странные дела". Действие шоу будет происходить через шесть месяцев после битвы в торговом центре Хоукинса. В нем главные герои, столкнувшиеся с паранормальными явлениями школьники, пытаются жить нормальной жизнью.

Съемки четвертого сезона "Очень странных дел" обошлись в $270 млн
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала
Сериалы,Игра престолов,Netflix,
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