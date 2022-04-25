Отзывы критиков о сериале «Лунный рыцарь»

Совсем скоро выйдет пятый эпизод нового мини-сериала по киновселенной Marvel. Рецензенты пишут о нём, в основном, благосклонно, подчеркивая оригинальность сюжета и блестящую игру актёров.

Жанр: научно-фантастический, мистический триллер, экшен.

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Длительность первого сезона: шесть эпизодов.

Стриминговый сервис: Disney+.

Дата премьеры: 30-го марта 2022 г.

В ролях: Оскар Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави, Ф. Мюррэй Абрахам, Дэвид Ганли, Энн Акин и др.

С приближающимся выходом пятого эпизода первого сезона «Лунного рыцаря», очередная адаптация марвеловской киновселенной приобретает всё более солидные, хотя и не совсем впечатляющие, отзывы.

Сайт кинорецензий Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг, основанный на обзорах как профессиональных критиков, так и простых любителей кино. К настоящему моменту показатели таковы - 87% симпатий экспертов со 169-ю отзывами и 93% симпатий зрителей с 3321-м отзывом. Надо отметить, что кино- и телепроекты по киновселенной Marvel в последнее время не особо радуют высокими рейтингами, за исключением фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). Но пока «Лунный рыцарь» занимает в этом ряду явно не последнее место.Впервые Лунный рыцарь появился в одноимённой серии комиксов. В 2014-м году её опубликовали художники Деклан Шалвей и Уоррен Эллис.

Сюжет следует за тихим сотрудником магазина сувениров Стивеном Грантом, страдающим от провалов в памяти и воспоминаний о параллельной жизни. Стивен обнаруживает, что у него диссоциативное расстройство личности, и его тело принадлежит помимо него самого, ещё и наёмнику Марку Спектору. Перед лицом непредвиденных обстоятельств Стивен/Марк учатся уживаться друг с другом, погружаясь в смертельно опасную тайну могущественных богов Египта.

«Это история об идентификации и поиске настоящего себя», - сообщил USA Today исполнительный продюсер Грант Кертис. «Путешествие, которое совершает Марк Спектор, проходит через всё наше шоу: Кто я? И как я сложу вместе разрозненные части своего прошлого, настоящего и потенциального будущего, с которыми я не совсем согласен? Умение принять свой багаж и себя самого – это то, с чем каждый из нас имеет дело в повседневной жизни».

«Удивительно, что мозг имеет этот механизм выживания, этот способ справиться», - говорит Оскар Айзек о диссоциативном расстройстве личности своего персонажа. «В раннем возрасте, если вы проходите через тяжелейшую психологическую травму и насилие, ваш мозг для выживания может расщепить личность. Возникает альтернативная персоналия, которая понятия не имеет о том, что происходит. В противном случае, вы просто умрёте, потому что всё это очень страшно. И в этом есть невероятная, своего рода прекрасная сверхсила».

Общий вердикт критиков на Rotten Tomatoes гласит: «Развлекательная ценность «Лунного рыцаря» может возрастать и снижаться, но в конечном счёте просмотр оставляет приятное впечатление. И это несмотря на то, что история главного героя выбивается из вселенной Marvel».

Первый эпизод «Проблема золотой рыбки» - 95%. (Выход 30-го марта).

О чём: Стивен Грант узнает о том, что может быть супергероем, разделяющим тело с безжалостным наёмником.

Оценка: Вызывает больше вопросов, чем даёт ответов об этой новой идентичности главного героя. Но разносторонняя игра Оскара Айзека чётко даёт понять, почему зрители и дальше должны оставаться перед телеэкранами.

Второй эпизод «Призвать костюм» - 94%. (Выход 6-го апреля).

О чём: За короткий срок Стивен оказался втянутым в войну богов, и тут появляется новый партнёр...

Оценка критиков: Стивену пришлось познакомиться со своим альтер эго Марком… или наоборот? Этот эпизод – своеобразная экспозиция, снятая с юмором, чтобы сгладить вброс информации.

Третий эпизод «Дружелюбный тип» - 95%. (Выход 13-го апреля).

О чём: Марк и Лайла изучают Каир в поисках информации.

Оценка критиков: Действие переносится в столицу Египта для показа трансформации героя и конкретизации мифологии Лунного рыцаря. Исполнителю главной роли Оскару Айзеку это даёт интересный и масштабный материал для работы.

Четвёртый эпизод «Гробница» - 92%. (Выход 20-го апреля).

О чём: Марк/Стивен должны найти баланс, чтобы остановить угрожающие им сверхъестественные силы.