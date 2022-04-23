Продюсеры "Ведьмака" работают над четвертым сезоном

Создатели фэнтези-сериала "Ведьмак" работают над созданием четвертого сезона проекта. Об этом режиссер Стивен Серджик рассказал в интервью Brigade Radio-One.
Серджик работал над некоторыми сериями предыдущей части сериала. По его словам, работы над четвертым сезоном пока находятся на подготовительной стадии, намечена основная история, однако сценария пока нет.
В апреле 2022 года авторы "Ведьмака" приступили к съемкам третьего сезона проекта. Премьера второго сезона "Ведьмака" состоялась на Netflix в декабре 2021 года. Подписчикам доступны все восемь эпизодов шоу, в частности с русской озвучкой и субтитрами.
"Геральт принимает свою судьбу и становится защитником Цири от тех, кто борется за власть над Континентом... а также от загадочной силы, которой она обладает", — говорится в анонсе проекта.
"Ведьмак" — адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие шоу происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой сериала — Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.