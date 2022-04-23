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1 час назад

Продюсеры "Ведьмака" работают над созданием четвертого сезона сериала

Газета.Ru

Создатели фэнтези-сериала "Ведьмак" работают над созданием четвертого сезона проекта. Об этом режиссер Стивен Серджик рассказал в интервью Brigade Radio-One.

Продюсеры "Ведьмака" работают над четвертым сезоном
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Серджик работал над некоторыми сериями предыдущей части сериала. По его словам, работы над четвертым сезоном пока находятся на подготовительной стадии, намечена основная история, однако сценария пока нет.

В апреле 2022 года авторы "Ведьмака" приступили к съемкам третьего сезона проекта. Премьера второго сезона "Ведьмака" состоялась на Netflix в декабре 2021 года. Подписчикам доступны все восемь эпизодов шоу, в частности с русской озвучкой и субтитрами.

"Геральт принимает свою судьбу и становится защитником Цири от тех, кто борется за власть над Континентом... а также от загадочной силы, которой она обладает", — говорится в анонсе проекта.

"Ведьмак" — адаптация цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Действие шоу происходит в мире, где люди и чудища вынуждены делить территорию. Как только последние становятся опасными, на помощь приходят ведьмаки. Главный герой сериала — Геральт (Генри Кавилл), отважный охотник на монстров, наделенный сверхспособностями.

Сериалы,Стивен Серджик,Генри Кавилл,Netflix,
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