Продюсеры "Ведьмака" работают над четвертым сезоном

Создатели фэнтези-сериала "Ведьмак" работают над созданием четвертого сезона проекта. Об этом режиссер Стивен Серджик рассказал в интервью Brigade Radio-One.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Серджик работал над некоторыми сериями предыдущей части сериала. По его словам, работы над четвертым сезоном пока находятся на подготовительной стадии, намечена основная история, однако сценария пока нет.

В апреле 2022 года авторы "Ведьмака" приступили к съемкам третьего сезона проекта. Премьера второго сезона "Ведьмака" состоялась на Netflix в декабре 2021 года. Подписчикам доступны все восемь эпизодов шоу, в частности с русской озвучкой и субтитрами.

"Геральт принимает свою судьбу и становится защитником Цири от тех, кто борется за власть над Континентом... а также от загадочной силы, которой она обладает", — говорится в анонсе проекта.