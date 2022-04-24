Новые мини-сериалы, от которых не оторваться

Политика, скандал и сексуальные домогательства в свежей экранизации романа Сары Вон, истории первых американских леди, абсурдные феминистские новеллы с Николь Кидман и коварный мир голливудской киноиндустрии. Представляем подборку мини-сериалов для приятного вечера.

Фото: омск здесь омск здесь

Хороший мини-сериал можно "проглотить" за один вечер. В этой подборке рубрики #КиноЗдесь мы собрали 4 новинки, от которых будет трудно оторваться!

Видео дня

Анатомия скандала (18+)

Режиссёры: Мелисса Джеймс Гибсон, Дэвид Э. Келли, Сара Вон

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 4 часа 28 мин

О сериале. Экранизация психологического триллера Сары Вон о захватывающем конфликте в декорациях зала суда. У молодого амбициозного политика Джеймса Уайтхауса есть и любящая жена Софи, и дети, и блестящая карьера. Но все планы и надежды Джеймса рушатся в тот момент, когда его интрижка на стороне становится достоянием общественности. Более того, любовница обвиняет мужчину в изнасиловании. Теперь вместе с Софи Джеймсу предстоит непростой путь судебных разбирательств, преодоления, попытки восстановить утраченное доверие и уважение.

Для кого. Сериал позволяет взглянуть на правду под разными углами. Будет интересен прежде всего тем, кого волнует тема верности и доверия в семье, а также тем, кто очень хотел увидеть экранизацию романа Сары Вон.

Кому не понравится. Тем, кому неприятны истории на тему сексуальных домогательств, политических игр.

Первая леди (18+)

Время: 3 часа

О сериале. Что значит быть "первой леди"? Ведь это даже не официальная должность, но сколько усилий и выдержки она требует. Сколько контроля, прессинга и бесчисленных правил ложатся на хрупкие плечи этих женщин. В России эта тема поднималась, например, в романе "Кремлёвские жёны" Ларисы Васильевой, по нему также снят одноименный сериал. Эти произведения посвящены судьбам женщин, чьи мужья в своё время руководили нашей страной. Так и мини-сериал "Первая леди" рассказывает о жизни и деятельности супруг американских президентов. В центре сюжета три истории - Элеоноры Рузвельт (Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обамы (Виола Дэвис).

Для кого. Тем, кому интересна роль женщины в истории, политике, обществе.

Кому не понравится. Тем, кому не интересны истории на тему "за каждым мужчиной стоит великая женщина", кто не любит "скачущее" повествование.

Пронзительно громко (18+)

Режиссёры: Ким Со-ён, Аня Адамс, Лиз Флэхайв

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.7

Время: 4 часа 13 минут

О сериале. Откровенные фантастические сюжеты объединены в несколько феминистских новелл. Одна женщина ест свои фотографии, другая встречается с уткой, третья вернула мужа в магазин по гарантии, четвертую вообще повесили на стену как куклу. Однако абсурдное повествование в стиле "чёрной комедии" помогает зрителю переосмыслить такие темы, как независимость, женственность, самоопределение, гендерные роли.

Для кого. Поклонникам вечно молодой Николь Кидман, если вас волнует тема феминизма и гендерных ролей. Тем, кто ищет лёгкий и яркий мини-сериал на вечер.

Кому не понравится. Тем, кто не любит и не понимает истории в жанре абсурд.

Среди акул (18+)

Время: 3 часа

О сериале. "Среди акул" развивает тему изнанки гламура, популярности, богатых индустрий, которую когда-то поднял уже ставший культовым "Дьявол носит Prada" (16+). Молодая амбициозная Лу (Кирнан Шипка) устраивается стажёром в крупную голливудскую компанию. Девушка сразу попадает под начальство холодной и бесчувственной тиранши Джойс Холт (Дайан Крюгер). Лу задаётся целью - выжить в этом непростом мире, а также перехитрить своих коллег.

Для кого. Если вы хотите знать, каково это - выживать в мире интриг и скандалов, не сломаться, перехитрить всех и достигнуть чего-то в этой жизни.