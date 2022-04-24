Автор книги "Убивая Еву" раскритиковал финал сериала

"Вилланель значит для меня целый мир. Она мой утешительный персонаж, человек, в котором я нашла понимание, свободу, силу и храбрость. И я знаю, что никакие телесценаристы не могут отобрать ее, потому что она наша — и благодаря вашим книгам и нашей любви она будет жить вечно".