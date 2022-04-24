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3 часа назад

Автор книги "Убивая Еву" раскритиковал финал сериала

Газета.Ru

Писатель Люк Дженнингс заявил, что ему не нравится концовка сериала "Убивая Еву", снятого по его книге. В колонке для Guardian 69-летний автор признался, что был "ошеломлен" финалом четвертого сезона, в котором убили Вилланель.

Автор книги "Убивая Еву" раскритиковал финал сериала
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"Я заранее узнал исход финального эпизода и справедливо подозревал, что фанаты будут расстроены, — отметил писатель. — Но этим фанатам я бы сказал так: Вилланель жива. И, если не на экраны, то на страницы она вернется".

Он отметил, что героиня много значила для людей, испытывающих трудности. В качестве примера Джеггинс привел отрывок из письма его читательницы — молодой лесбиянки из России:

"Вилланель значит для меня целый мир. Она мой утешительный персонаж, человек, в котором я нашла понимание, свободу, силу и храбрость. И я знаю, что никакие телесценаристы не могут отобрать ее, потому что она наша — и благодаря вашим книгам и нашей любви она будет жить вечно".

Сериалы,Убивая Еву,
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