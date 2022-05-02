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2 часа назад

Турецкие сериалы, которые стоит посмотреть вместо «Великолепного века»

Рамблер

«Великолепный век» до сих пор является эталоном турецкого исторического сериала, хотя его сиквел «Великолепный век. Империя Кёсем» и не получил такой же популярности. «Рамблер» собрал костюмированные сериалы, которые можно посмотреть, если гаремные интриги надоели.

Сериалы, которые могут заменить «Великолепный век»
Фото: Кадр из сериала «Курт Сеит и Александра»Кадр из сериала «Курт Сеит и Александра»

«Курт Сеит и Александра»

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Экранизация одноименного романа писательницы Нермин Безмен. В качестве основы она использовала историю своего деда по материнской линии. Царский офицер Курт Сеит Эминов (Кыванч Татлытуг), по происхождению крымский татарин, на балу влюбляется в русскую аристократку Александру Верженскую (Фарах Зейнеп Абдуллах). Влюбленным придется пережить Первую мировую войну, революцию и эмиграцию в Турцию. Отношения осложнят также культурные и религиозные различия.

«Великий сыщик Филинта»

Действие сериала происходит во второй половине XIX века, однако в данном случае это не мелодрама, а детектив. Мустафа про прозвищу Филинта (Онур Туна) — лучший сыщик Османской империи, который расследует запутанные преступления и раскрывает тайны Стамбула. Над ним довлеет угроза смертной казни, а против него плетет интриги могущественный банкир Борис Захариас, крестный отец местного криминального мира. Кстати, главные женские роли сыграли две звезды «Великолепного века», Нур Феттахоглу и Беррак Тюзюнатач.

«Прощай, Румелия»

На этот раз в центре сюжета — семья молочника Рамиза (Эрдал Озягджылар), который живет в Македонии в начале XX века. Но балканские территории Османской империи переживают не лучшие времена. Стремление к независимости приводит к массовым беспорядкам и войне. Ситуация осложняется и той смесью народов, которые издавна живут на одной земле.

«Однажды в османской империи: Смута»

Этот сериал рассказывает о бурном периоде в истории Турции — восстании Патрона Халила. В результате мятежа, охватившего Стамбул, султан Ахмед III потерял трон, а его великий визирь Ибрагим Невшехирли — голову. Тогда же на престол взошел султан Махмуд I. Бунт положил конец периоду реформ, известному как Эпоха тюльпанов. Несмотря на некоторые успехи — книгопечатание, вакцинация от оспы, сближение с Европой — эпоха запомнилась непомерными налогами и расточительством султанского двора.

Сериалы,Нур Феттахоглу,Фара Абдулла,
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